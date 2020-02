Transportistas admiten que rastras circulan con exceso de cargamento

TEGUCIGALPA.

Representantes del transporte pesado del país admitieron ayer que una de las principales causas de los accidentes de rastras en el país es la sobrecarga de las unidades.

Mientras en Danlí, El Paraíso, todo un pueblo lloraba en el sepelio de Nelson, Edith y Yeni González, y la más joven de la familia, Gaby Meléndez, en diferentes medios, los dirigentes admitían que la gran mayoría de las rastras que circulan por las carreteras del país van con sobrecarga de productos.

Y lo peor: reconocen que esta situación las hace tener accidentes tan dramáticos como el ocurrido la noche del domingo en Comayagua en el que murió la familia danlidense y además el conductor de la rastra Olvin Salgado y el ayudante Leonel Martínez.

La irresponsabilidad de sobrecargar las rastras es para evitar hacer más viajes y ahorrar costos, generando más ganancias.

La Dirección Nacional de Vialidad Transporte y el IHTT están planificando la puesta en marcha de patrullas de carretera para verificar pesos.

Benjamín Castro, presidente de la Cámara del Transporte de Carga de Honduras (Catracho) fue el primero en admitir esta situación trágica y corresponsabilizar a las autoridades por no imponer regulaciones. “Todo esto está pasando por la pasividad de las autoridades responsables de manejar el exceso de peso y el estado de las unidades de transporte, ellos se hacen de la vista gorda”.

“En algunas empresas no dejan partir las rastras si no van cargados y esto no solo repercute en los accidentes, sino en el deterioro acelerado de las carreteras que pagan los hondureños, en ese sentido el Instituto Hondureño de Transporte, debe detener al conductor y la rastra. Si tuvieran instaladas las estaciones de pesaje en los lugares adecuados esto no pasara, no podemos seguir en Honduras como en la selva”.

Castro dijo que los encargados de Gobierno solo se “están ganando el sueldo” y algunas veces Tránsito debe nombrar a un culpable, y la responsabilidad cae sobre el conductor. No obstante, el dirigente aseguró que estadísticamente los accidentes en los que se involucra equipo pesado no representan ni el 1% del total al año, sin embargo cuando suceden “son catastróficos” y por eso son notorios. “No vamos a poner un culpable, aquí los empresarios del transporte tenemos mucho de culpa porque no hemos podido obligar al Instituto Hondureño de Transporte a regular lo que corresponde conforme a ley”, puntualizó.

El Instituto Hondureño de Transporte y Covi están trabajando para colocar estaciones fijas en la CA-5 donde habrá básculas de peso para rastras

Firencio Saldívar, de Transporte Saldívar, dijo que la irresponsabilidad es de los dueños de los camiones y las rastras porque en El Salvador, Guatemala y México nadie puede mover una rastra con más de 20 toneladas, la autoridad los detiene y devuelve.

“Yo manejo camión desde hace 30 años, el Estado lo que debe hacer es poner una báscula y ahí muere este asunto. Todos incumplen la ley, debe haber una revisión constante de las unidades para evitar más tragedias”, finalizó.

Medidas. La comisionada presidenta del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Pyubani Williams, informó ayer que esta entidad está trabajando desde ya en tres aspectos vitales a fin de parar estos accidentes trágicos. El primero es establecer un mecanismo de pesos y dimensiones a nivel nacional, para esto el instituto consiguió tres básculas móviles y otras tres que se están adquiriendo con el Banco Centroamericano de Integración Económica.

La segunda estrategia se deriva a través de la Escuela Nacional de Transporte Terrestre, cuyas instalaciones ya están terminadas y se está en el proceso de certificación de los pilotos.

“La educación vial y la certificación es fundamental para prevenir un accidente, como hemos visto en los datos estadísticos el 90% de los accidentes tiene que ver con la maniobra del conductor. Finalmente, el tercer punto es la inspección física de las unidades. “Tenemos que asegurarnos que al menos una vez al año las unidades vayan a inspección al IHTT”.

5 choques mortales.En los últimos años, los accidentes en los que se involucran rastras han dejado varios muertos y hasta ahora no hay medidas para evitar más muertes en las carreteras.

1 muertos en peaje santa cruz El viernes 22 de febrero de 2019, una rastra embistió un turismo y provocó tres muertes en un accidente cuádruple en el peaje de Santa Cruz. El conductor se dio a la fuga.

2 Muere al ser embestido en sps EI 20 de agosto de 2012 en el bulevar del sur de SPS, una rastra “partió” un pick-up. En el percance perdió la vida un hombre que venía de Chamelecón de transportar madera.

3 Incendio por rastra EI 13 de octubre de 2019 en el kilómetro 2 de la carretera salida al sur en Tegucigalpa, una rastra cisterna de combustible chocó y provocó un incendio en al menos 8 casas.

4 Choque triple con dos muertos El 20 de octubre de 2019, en la misma salida al sur en la capital, dos personas murieron en choque triple entre un pick-up, un camión y una rastra que perdió los frenos.