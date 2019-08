Exclusión social: más de un millón de jóvenes no estudian en la zona rural

TEGUCIGALPA.

Pese a que los jóvenes en Honduras ahora son más abiertos a cambiar de lugar, muy conocedores de la tecnología y conscientes de sus derechos civiles, todavía la sociedad y el Estado tienen una enorme deuda con ellos.

En el marco del Día Internacional de la Juventud que se celebra este 12 de agosto, la propuesta debe ser por una educación más inclusiva y accesible para todos los jóvenes, señala las Naciones Unidas.

No obstante, en Honduras son demasiados los que no asisten a un centro educativo y no cuentan con un empleo.

Según la última Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples de 2018, en Honduras hay un total de 3.2 millones de jóvenes comprendidos en las edades de 12 a 30 años, de los cuales 287,903 estudian y trabajan simultáneamente y 1.4 millones solamente trabajan, o sea que 1,688,567 jóvenes están ocupados.

No hemos dado oportunidades a los jóvenes para que estudien y trabajen. José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza

Sin embargo, el informe destaca que 791,892 no estudian ni trabajan, los cuales son conocidos como la generación de los “ninis”.Aunque este dato es motivo de preocupación en el país, estudios regionales señalan que en contra de los prejuicios, la mayoría de los ninis no son ociosos, sino que realizan otras actividades productivas.

La Encuesta de Hogares arroja también que de los 3.2 millones de jóvenes que viven en el país, un total de 2.1 millones no estudian. Más de un millón de esos jóvenes viven en el área rural.

Otro dato interesante del informe es que de esa población global, 425,431 jóvenes realizan actividades domésticas y 20,412 son jóvenes con discapacidad.

Violación de derechos. “Es una situación difícil porque la educación es la llave que les abre las puertas, hay una violación grande a los derechos de la niñez y adolescencia, para que cuenten con los servicios básicos, eleven su nivel de escolaridad, cuenten con mejores condiciones de seguridad y eviten migrar”, explicó Celina Rosales de Plan Internacional en Honduras.

A esto se suman las altas tasas de embarazo en adolescentes y sus limitadas perspectivas de empleo, lo que demanda de acciones urgentes.Por todo lo anterior, este año, en el Día Internacional de la Juventud, se hace hincapié en el objetivo número cuatro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que consiste en “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos”.

Las Naciones Unidas recomiendan que se debe mejorar la participación de la juventud en la sociedad y en la toma de decisiones, diseñar políticas en temas prioritarios como la educación, el empleo, el hambre y la pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso indebido de drogas y la delincuencia juvenil.

Datos 996 mil jóvenes en edades de 15 a 19 años hay en el país, de ellos 260 mil no estudian ni trabajan, revelan las estadísticas. Transformar la educación es el lema de campaña que para 2019, implementa la Organización de Naciones Unidas (ONU), para quienes piden oportunidades y acceso a las escuelas.

“Honduras es un país con población joven. Somos más personas en edad de producir que los que ocupan ser atendidos, pero a nivel educativo y de empleo, en el emprendedurismo, hay muy pocas oportunidades. No hay inversión pública ni privada y la mayoría se encuentran sin oportunidades, por eso muchos optan por migrar”, apuntó Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza.

Ruelas considera que en el país tampoco la seguridad está garantizada, pues cada 14 horas muere un joven producto de la delincuencia común y criminalidad organizada.Los jóvenes de las zonas rurales también hablan y exigen que se generen en el país condiciones para quedarse en el campo y dejar de emigrar a las ciudades. “Nuestros países no ofrecen las garantías que la juventud necesita en los territorios. Al no obtener una buena educación, sistema de salud, el joven tiene que buscar en las ciudades esos beneficios que no tenemos en el campo”, explicó Raúl Eguigure, dirigente juvenil.

A nivel de Estado se ha creado el Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia, así como el Instituto de la Juventud para desarrollar políticas y proteger y garantizar derechos de la niñez, adolescencia y juventud.

“Corresponde la protección del 43% de población que son niñas y niños y adolescentes. Hemos atendido una deuda pendiente desde 1990. Nos enfocamos en las problemáticas de embarazos adolescentes, migración, trata, explotación sexual comercial, mendicidad, maltratos físicos, abusos sexuales y el trabajo infantil”, refirió Lolis Salas, titular de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).

Los jóvenes son un colectivo frágil que hay que proteger y potenciar.Muchos están en territorios controlados, en zonas de conflicto; otros con dificultades para el acceso al mercado laboral o a la vivienda.

“No hemos dado las oportunidades para que los jóvenes estudien y trabajen. Hay sed en la juventud de aprender y son grandes consumidores de tecnología y es un punto a aprovechar para generar oportunidades”, dijo Ruelas.

6 retos a cumplir a los jóvenes:

1 empoderar a los jóvenes El gran reto como impulsores clave del desarrollo sostenible y la paz en todo el mundo. Son promotores de asociaciones sólidas e inclusivas para que aborden los desafíos de desarrollo a los que se enfrentan como la exclusión política, marginación, el acceso a la salud entre otros.

2 educación de calidad



Derecho fundamental para la juventud en todo el mundo. Es el objetivo 4 de desarrollo sostenible que exige una educación de calidad inclusiva y equitativa. Que permita garantizar que las mujeres y los hombres jóvenes tengan acceso a una educación gratuita.

3 oportunidades y soluciones Es la exigencia de los jóvenes. Buscan la equidad y el progreso. Piden que se aborden a nivel de Estado las políticas que les garanticen un país donde puedan desarrollar todas sus capacidades en condiciones de igualdad y respondiendo a las demandas y necesidades que tienen.

4 trabajo decente Para los jóvenes el desempleo, el subempleo y la mala calidad del empleo han demostrado ser persistentes y desalentadoras. Los jóvenes tienen tres veces más probabilidades de estar desempleados que los adultos, con una tasa global de desempleo juvenil del 13% en 2017.

5 fuerza positiva al país Si a los jóvenes se les brinda el conocimiento y las oportunidades que necesitan para prosperar se potencia al país. Ellos urgen de contar con las habilidades necesarias para contribuir en una economía productiva; y que accedan al mercado laboral.