Atacarán las bases financieras de criminalidad transnacional

San Salvador.



El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, reafirmó ayer la continuidad de los fondos que su país entrega para los planes de seguridad en Centroamérica.



El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, recibió en la Casa Presidencial a Barr, “encuentro en el que se ratificó el apoyo del Gobierno norteamericano a los planes de seguridad del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras)”, informó el Gobierno salvadoreño.



En la cita participó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto; el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el canciller, Carlos Castañeda.



Al finalizar la reunión, Cotto señaló que Barr reiteró que “no se pretende recortar fondos para el área de seguridad, no se visualiza esa posibilidad”.



Añadió que “las áreas de más interés” de Barr en El Salvador son “la trata y tráfico de personas, el narcotráfico y las pandillas”.



“El Fiscal ha reconocido los avances que hemos tenido en estas materias en El Salvador”, sostuvo el jefe policial.



Cotto aseguró que Barr se reunirá “con personal de la institución policial para profundizar en diferentes casos de investigación que la entidad se encuentra realizando”.



La delegación del fiscal general de Estados Unidos estuvo conformada por sus consejeros Will Levi y Gene Hamilton; el fiscal general adjunto, Brian Benczkowski; el subfiscal general adjunto, Bruce Swartz, y la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes.



Objetivos



El fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, explicó que este acercamiento entre los tres países y Estados Unidos les permitió revisar los logros anteriores de manera conjunta para mejorarlos en los próximos años.



“Se pone de manifiesto la voluntad de los cuatro fiscales generales de combatir la delincuencia transnacional, atendiendo a dos herramientas fundamentales: uno el ataque a las estructuras financieras de los grupos criminales transnacionales, y segundo, como llave importante en la solución a los problemas, el combate a la corrupción”.



Un portavoz del Departamento de Estado de EEUU anunció a finales de marzo pasado que el presidente de ese país, Donald Trump, ordenó suspender todo tipo de asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras.



No obstante, Barr señaló el jueves, durante una conferencia con los fiscales del Triángulo Norte centroamericano, que dicha orden no involucra los fondos para los planes regionales contra las maras.



Barr firmó con los fiscales de El Salvador, Raúl Melara; de Honduras, Óscar Chinchilla; y de Guatemala, María Porras, un acuerdo para ampliar la cooperación para la llamada Operación Escudo Regional.



Dicha operación, según datos de la Embajada de Estados Unidos, ha permitido desde 2017 la imputación de cargos a unos siete mil pandilleros salvadoreños.