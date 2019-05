L59 millones costará paso a desnivel de la segunda calle de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Aprobación de convenios, adjudicaciones de proyectos y la autorización de un patrocinio de 5 millones de lempiras para ser utilizados y cubrir gastos derivados de los eventos de Feria Juniana 2019, autorizó ayer la Corporación Municipal en sesión.

Después de un proceso de licitación los corporativos autorizaron adjudicar la construcción del paso a desnivel en la intersección de la segunda calle, noreste y avenida Juan Pablo II a la empresa Sermaco.

El proyecto costará L59 millones, según las especificaciones, y una vez finalice el proceso de firma de contrato, garantías y se cumpla con todo lo que la ley requiere, se procederá a dar la orden del inicio de la obra. Todavía no se tiene fecha de cuándo empezarán a trabajar.

59 Millones

Costará el puente a desnivel que se construirá en la salida vieja a La Lima y la avenida Juan Pablo II

Los corporativos también autorizaron al alcalde la firma de un convenio de cooperación y coordinación con el programa presidencial Ciudad Mujer.

El objetivo es mejorar los servicios y dar mejor atención a las personas en todas las áreas.

Medicamentos

La municipalidad también firmará un convenio con Banco de Occidente para la compra de medicamentos que se suministran en los macrodistritos y en centros de salud.

Actualmente el Banco de Occidente compra los medicamentos de la Secretaría de Salud a través de un fideicomiso, y según los corporativos, buscan utilizar la experiencia, estructura y las capacidades que tiene este fideicomiso para tener mejores precios y más transparencia.

Calidonio también firmará un convenio con el Banco Mundial (BM) con el objetivo de fortalecer el Plan Maestro de Desarrollo Municipal (PMDM), el cual permitirá una San Pedro Sula más humana, más competitiva y más moderna. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer el Plan Maestro de Desarrollo Municipal (PMDM) en cuatro componentes importantes con una asesoría con fondos reembolsables: la Movilidad Urbana, Doing Business Local (índice de facilidad para hacer negocios), Competitividad y Turismo de Convenciones.

Feria. Una de las aprobaciones que más llamó la atención es la moción presentada por la regidora Mirna Dipalma, quien pidió autorizar a la Fundación para la Recreación en Honduras (Recreho) como la encargada de la Feria Juniana 2019, pues administrará y ejecutará las actividades de la feria este año.

9 Millones que salen de los impuestos de los sampedranos le darán a la Fundación Recreho para que organice la Feria Juniana.

El año pasado estuvieron a cargo y hasta la fecha no se ha conocido el informe de egresos e ingresos. Esta vez la municipalidad será el principal patrocinador con 5 millones de lempiras para ser utilizados exclusivamente para cubrir gastos derivados de los eventos de la Feria Juniana 2019 con el compromiso que Fundación Recreho liquide los fondos otorgados y presente un informe financiero auditado en un plazo no mayor a 90 días calendario una vez finalizada la feria. Hasta la fecha se desconoce los fondos que se han manejado en la feria y lo que han recibido las organizaciones no gubernamentales beneficiadas.