San Pedro Sula: 59 colonias no tendrán energía eléctrica este sábado

San Pedro Sula.



La Empresa Nacional de Energía Eléctrico anunció las colonias que no tendrán el servicio eléctrico este sábado 13 de abril. Para este día se esperan interrupciones solo en San Pedro Sula.



La suspensión se programó debido al mantenimiento correctivo de puntos calientes y a equipo asociado a las líneas 20, 207, 208 y 288. Por su parte la Empresa Energía Honduras (EEH) no informó sobre este tipo de trabajos, por lo que no se esperan interrupciones de su parte.



Este es el listado de las colonias que no tendrán energía eléctrica, que oficializó la Enee en su Facebook:



San Pedro Sula, sábado 13 de abril, de 8:00 am a 12:00 m



Colonias: Bográn

Las Anonas

Miravalle

Montserrat

Mallorca

Palencia

Villas Paraíso

Santa Clara

Villa Alameda

Villa Alcala

Anglino

Villa Franca

Villa Granada

Villa Sevilla

Villa Valencia

Salamanca

Villa Angelino

Toledo

Los Naranjos

Paseo La Fuente

Aldea El Carmen

Reina del Carmen

Las San Martín

El Ocotillo

Col. Episcopal

Col. Cosmul

14 de Febbrero

Plantel Tigo Col. Bogran

Pozos de Sunsei

Centro de Rehabilitación El Carmen

Aldeas Sos

La Alameda

Santa Marta

El Porvenir

Indiana

El Edén

Lomas de Raquel

Lomas del Carmen

Luis García Bustamante

Las Brisas

La Esperanza

Brisas Inva

Brisas # 3

Guadalupe (este)

Villa Florencia

San Cristóbal

Barandillas

Colonia Honduras

Barrio La Granja

Smith

Modelo

Barrio Las Flores (sureste)

Resisdencial Guadalupe

Las Acacias

Guamilito (este)

Bario Las Flores

El Centro (norte)

Agencia La Mundial (centro)

Hotel Sula

Municipalidad S.P.S.

Supermercado Júnior

Facach

Diario La Prensa

Museo de San Pedro Sula

Hotel Bolívar

Centro de ATC-EEH Guamilito

Colonia Sitraalus

Santa Ana (este)

Las Acacias (oeste)

Centro Comercial Santa Mónica este

Supermercados La Colonia (Plaza 105)

Laboratorios Finlay

Keymart

Comercial Larach

Las Acacias

Mercado Guamilito (costado Este)

Hotel Honduras Plaza

Hotel Mediterráneo

Oficinas Principales EEH-SPS.