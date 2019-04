Marlon Escoto: “El Infop no puede ser un colegio más”

Tegucigalpa, Honduras.



El Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) debe evolucionar a convertirse en una entidad autónoma, con dos tipos de direcciones y sin que la Secretaría de Educación asuma funciones que no le competen.



Así lo sugirió el extitular de Educación, Marlon Escoto, quien insistió que “el Infop no puede ser un colegio más; significa un espacio de formación técnica profesional para el emprendimiento”. “La educación técnica como tal en la Secretaría de Educación no ha alcanzado la suficiente madurez como para decir que va a acompañar la educación técnica de otra institución”, enfatizó.

El actual delegado presidencial de Cambio Climático mencionó que más de un millón de niños y jóvenes están fuera del sistema educativo en el país y gran parte de ellos podrían ser atendidos por el Infop si tuviera más autonomía desde la dirección técnica y eficientara su presupuesto.



“El Infop para Honduras es más que un centro educativo convencional, es una respuesta a miles de jóvenes que han abandonado la escuela tradicional y buscan ahí un espacio para tener una habilidad que les permita enfrentar la vida”, consideró Escoto. Advirtió que las posibilidades de crecimiento de esta institución serán mínimas si se le asignan las tareas a la Secretaría de Educación.