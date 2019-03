Colectores del bulevar Peraza y de la 33 calle se estrenan este año

Ernesto Lázarus: "Hay que modernizar el transporte público”

l ingeniero Ernesto Lázarus analiza la situación de la ciudad y considera que se debe promover la modernización del transporte público, ponerle atención y actuar en cuanto a saneamiento. Lázarus lidera una de las empresas más importantes en la industria de la construcción de Honduras, ya que aporta cambios innovadores dentro del sector. El profesional le apuesta a que se reduzca la burocracia para realizar los trámites.

¿Puede una ciudad que no trata sus aguas ser una ciudad inteligente?

Imposible. Si SPS aspira a convertirse en la ciudad modelo de Latinoamérica deberá arrancar los procesos de saneamiento a la brevedad posible. Caso contrario, las inversiones extranjeras no vendrán. Si no estamos cumpliendo con esas normativas, los mercados se cerrarán.

¿Qué le falta a San Pedro Sula?

Además de las plantas de tratamiento, debe integrar todos los rincones de su comunidad al desarrollo.

Esto quiere decir que debemos concentrarnos en los proyectos viales, incluyendo la red de alcantarillado y energía eléctrica. Debemos plantear una recuperación de los bordos para mejorar la vialidad y la creación de paseos peatonales, veredas para ciclismo y ejercicio, lo cual mejoraría la calidad de vida de los sampedranos.

Asimismo, la reubicación de los pobladores de los bordos en colonias que tengan los elementos básicos de sanidad, seguridad ciudadana y educación.

¿Sus recomendaciones para quienes rigen la ciudad?

Promover la modernización del sistema de transporte público, la promoción de una red de clínicas periféricas dentro de un plan de alianza público-privada para atender la carga de necesidades médicas de menor importancia para descongestionar los hospitales públicos y mejorar las condiciones de vida de la población sampedrana. También hay que simplificar los procesos para mejorar la captación de recursos, pues los permisos de operación y de construcción siguen muy lentos. La tramitología es enemiga del desarrollo.