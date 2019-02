Tegucigalpa, Honduras.

En abril de este año, el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula se convertirá en la primera terminal aérea hondureña en recibir la certificación de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), informó ayer Wilfredo Lobo, director de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (Ahac) en una entrevista concedida a LA PRENSA.

El presidente Hernández pidió aplicar la política de cielos abiertos para bajar los pasajes aéreos. ¿Cuál será el papel de la Agencia en este tema?

La Ahac es una agencia de seguridad nacional desconcentrada de la Secretaría de Defensa y cuya función principal es la vigilancia de la seguridad operacional que busca reducir los accidentes y ejercer la vigilancia de los operadores que vuelan en el territorio nacional. La Ley de Aeronáutica Civil de 2004 especificó las políticas de aviación civil implementadas por el Estado de Honduras, y hay que aclarar que la política de cielos abiertos es la que otorga a todos los países que quieran operar las cinco libertades del aire, que son las que reconoce el convenio de la aviación civil internacional y que permiten la operación de todas las aerolíneas que deseen hacerlo en el país y eso lo estamos aplicando irrestrictamente desde 2004.

¿La política de cielos abiertos no tiene nada que ver con la regulación de pasajes aéreos?

Totalmente, no tiene nada que ver en la regulación de boletos aéreos, pero si nosotros tuviéramos el ingreso de aerolíneas de todo tipo tendríamos más competencia y puede ser que haya reducción de boletos aéreos, sin embargo, ese no es el tema principal para bajar los boletos y eso está fuera del ámbito de Aeronáutica.

¿Bajo esta ley se ha autorizado la operación de nuevas aerolíneas?

Bajo mi gestión entró en operaciones Air Europa y tardamos menos de un mes para que pudiera operar en Honduras y acaba de renovar su permiso. En ese sentido nosotros estamos aplicando la Ley de Cielos Abiertos.

¿Hay otras aerolíneas que estén solicitando operar en Honduras?

Por ahora no tenemos ninguna en trámite, pero es importante aclarar que no está dentro de nuestro ámbito promover que lleguen nuevas aerolíneas, sino la vigilancia de la seguridad operacional. Ese rol corresponde a otras instituciones como el Plan 20/20.

¿Qué impide que aerolíneas de bajo costo puedan operar en Honduras?

Este es un tema que hemos estado analizando y hay cosas que están fuera del ámbito de Aeronáutica Civil, por ejemplo, si usted no tiene certificados los aeropuertos las pólizas de los seguros son más altas y también influyen los altos impuestos aeroportuarios. También influye la demanda de pasajeros, las aerolíneas son comerciales y si no hay demanda no van a venir, o sea, que hay varios factores.

¿Por qué Honduras no ha podido certificar sus cuatro aeropuertos internacionales?

Desde que llegamos a este cargo hemos estado trabajando en la ruta para certificar nuestros aeropuertos. Honduras nunca ha tenido un aeropuerto certificado porque hay un procedimiento para hacerlo dentro del marco de normativas de la Oaci. También este es un asunto de inversión y se requieren alrededor de 5 millones de dólares en el aeropuerto de San Pedro Sula para arreglar algunas cosas.

Claves 1 La certificación permite acreditar que el aeropuerto de un país cumple con todos los requerimientos de seguridad operacional de manera continua.

2 Que dispone de instalaciones y servicios de navegación aérea con arreglo a las normas y métodos recomendados por la Oaci.

3 Que el personal del aeropuerto cuenta con la suficiente experiencia y formación para desempeñar sus funciones.

4 Que cuenta con la normativa de referencia para el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional exigidos para la aviación civil internacional.





¿Alguno de los aeropuertos ya está listo para recibir la certificación internacional?

Hace dos semanas trajimos a dos expertos de la Oaci para crear una hoja de ruta que nos permita certificar nuestros aeropuertos y les doy la buena noticia que el aeropuerto Villeda Morales de San Pedro Sula, si Dios lo permite, vamos estar certificándolo a más tardar en el mes de abril de este año. Es histórico porque se trata del primer aeropuerto en ser certificado y luego a finales de este año o principios de enero esperamos certificar el aeródromo de Roatán.

¿Qué se ha hecho para lograr eso?

Hicimos una hoja de ruta en el sentido de que hay algunas obras que efectivamente hay que realizarlas, pero se permite que puedan diluirse las obras en el término de dos años, o sea, se hace el compromiso con Oaci que van a ejecutarse esas obras como se permite en otros países.

¿Hay otras inversiones en curso?

Hay cuatro cosas que Aeronáutica Civil está haciendo: una es certificar los aeropuertos y ya vamos con San Pedro Sula en abril y Roatán a finales de año. El segundo punto es que en mayo de este año vamos a renovar todos los equipos de los cuatro aeropuertos internacionales en sistemas de meteorología y sistemas de radio ayudas para la navegación aérea, la instalación de dos radares y estamos construyendo el centro de control de radar. El otro punto es subir el nivel de calificación de las auditorías de la Oaci que actualmente es de 73.37%. Logramos que la Oaci venga a Honduras en julio de 2019.