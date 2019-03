¿Por qué hay tanto calor en Honduras?, Copeco explica las causas

San Pedro Sula, Honduras.



En Honduras se está experimentando una intensa ola de calor que trae temperaturas arriba de los 30 grados centígrados.



Esto se debe a varios factores combinados: los días están teniendo más horas de sol y los cielos están completamente despejados, es decir, sin ninguna nube que sirva como filtro para el astro, por lo que el calentamiento se da desde tempranas horas de la mañana, explicó Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

SEMANA SANTA Hasta en el mes de marzo se podrá tener un panorama de cómo estarán las temperaturas para el feriado de la Semana Mayor.

Centeno agregó que las altas temperaturas que se comenzaron a sentir desde inicios de esta semana en el país, no son las que se esperan en febrero, pero recordó que en los últimos años se ha vuelto normal sentir hasta 35 grados centígrados en este mes.



Actualmente las condiciones climatológicas que hay en la mayor parte del país pasan los 30 grados centígrados. En la región norte de Honduras la temperatura es entre 30 y 33 grados, en el valle de Sula 33 y 35.

Recomiendan que las personas estén en constante hidratación.

La zona con más calor es la sur, con condiciones de 35 y 38 grados. En el centro y el valle de Comayagua 30 y 33 grados.



En las regiones montañosas del país las temperaturas son siempre cálidas pero menores de 30; 24 y 26 grados en el occidente y 28 y 38 en la ciudad de La Esperanza.

SÉPALO La sensación térmica es de 2 grados más que la temperatura ambiente, es decir, si el termómetro marca 34 grados, la sensación térmica es de 36℃.

Se espera que la temporada seca finalice en el mes de mayo con las primeras lluvias.



Los departamentos de Honduras que más sufren el intenso calor están ubicados en el sur del país, siendo Choluteca y Valle los más afectados. En estas regiones se podrían registrar temperaturas con sensación de hasta 40 grados centígrados.



Recomendaciones



Centeno aconseja a las personas que se cuiden de las altas temperaturas, y así no estar en riesgo de enfermedades.



Si son personas que trabajan al aire libre o que tienen que estar expuestos en varias ocasiones al sol, se recomienda que usen bloqueador solar, camisas manga largas y sombreros que cubran la mayor parte de la piel.



Es indispensable el estar hidratándose durante el día.



El funcionario de Copeco también recordó que las altas temperaturas también son alimentadas por los incendios forestales, por lo que pidió a la ciudadanía tratar de no provocar un siniestro en los bosques.



Explicó que estos tipos de fuegos no solo se dan por un fósforo o un cigarro, sino que debido al sol y la poca nubosidad hasta un vidrio expuesto a los rayos solares puede generar un incendio forestal.