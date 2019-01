Turistas del crucero Artania recorren las playas de Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.

Alrededor de 1,500 personas entre turistas y tripulantes llegaron hoy lunes a las playas de Puerto Cortés.

El buque de pasajeros ARTANIA arribó a la zona norte de Honduras para que sus ocupantes puedan desplazarse por estos lugares, sobre todo por Omoa y la ciudad de San Pedro Sula.

Un grupo de policías brinda seguridad a cerca de mil turistas que disfrutan en este crucero.

Los turistas tienen planeado regresar en horas de la noche.

En turismo en aumento

Honduras recibió más de 1,2 millones de turistas en viajes de cruceros en 2018, informó este lunes la Secretaría de Turismo del país.



La cifra de cruceristas creció en un 17,1 por ciento más que en 2017, año que cerró con más de 1,1 millones de viajeros llegados a los puertos hondureños, según un comunicado de la Secretaría de Turismo.



En todo el año pasado 393 barcos atracaron en Honduras, lo que supone un 11,9 por ciento más a los 351 que llegaron en 2017, según cifras oficiales.



La llegada de cruceristas a Honduras en 2018 generó 131 millones de dólares en divisas, indicó la Secretaría de Turismo del país.



Entre los cruceros que atracaron en Honduras el año pasado figuran el "Allure of the Seas", de Royal Caribbean International, considerado como el más grande e innovador de los transatlánticos y el "Symphony of the Seas" de Royal Caribbean Cruises, añadió.



Según la Asociación de Cruceros de La Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), el gasto promedio de un turista es de un poco más de 100 dólares durante su estadía en el puerto.



Honduras tiene un puerto para cruceros con turistas en Trujillo y dos en la isla de Roatán, en el Caribe, uno de los principales destinos turísticos del país.



Ocasionalmente también atracan barcos de cruceros en Puerto Cortés, y en Amapala, este último en el Golfo de Fonseca, en el Pacífico, región que Honduras comparte con El Salvador y Nicaragua.



Islas de la Bahía, Tela, Los Cayos Cochinos, La Ceiba, Ruinas de Copán, La Reserva de la Biosfera de Río Plátano, La Fortaleza de San Fernando de Omoa, el Lago de Yojoa, las Cuevas de Talgua y Tegucigalpa son considerados los principales destinos de Honduras.