Del Congreso depende que haya nueva cabeza en IHSS

Tegucigalpa, Honduras.

Del Congreso Nacional depende que con una nueva ley se elija un gobierno corporativo que tome las riendas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Diferentes sectores de la sociedad coinciden en que la labor de la junta interventora del Seguro Social ya debe finalizar. El proyecto de la nueva Ley del IHSS fue introducido al hemiciclo legislativo a finales de 2016, pero solo pasó el primer debate.

Una fuente del Poder Legislativo aseguró que en los primeros meses de la segunda legislatura se retomaría el debate y aprobación de esta normativa, es decir, entre febrero y abril de 2019. El anteproyecto establece que una vez aprobada la ley se elegirá a tres directores especialistas al mando de la institución.

Las autoridades se elegirán mediante un concurso público en el que` calificarán los más preparados para dirigir la institución.

Intervención.

La labor de la entidad interventora está por finalizar, luego que el presidente Juan Orlando Hernández anunciara que están listos para nombrar a las nuevas autoridades.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) solicitó la renuncia de los interventores porque no han dado los resultados esperados y no han sido transparentes porque no rinden informes de su gestión.

Ayer, el presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, dijo que es necesario que se apruebe la nueva Ley del IHSS que fue consensuada en el Consejo Económico Social (CES) en 2015 y entregada al Congreso Nacional en noviembre de 2016. “Le pedimos al abogado Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, que vuelva a introducir en el seno del Congreso Nacional el mismo proyecto de ley ya consensuado para que nosotros podamos contar con la nueva Ley del Seguro Social”, expresó Sikaffy.

Añadió que el anteproyecto contiene blindaje para el buen uso de los recursos que aportan los derechohabientes y las empresas.

A su vez dijo que le solicitan al abogado Ebal Díaz que en la brevedad posible introduzcan nuevamente el anteproyecto. En los próximos días se reunirán con los sectores que conforman el CES para entregar de nuevo el proyecto de ley para que sea introducido en el Congreso Nacional.

Durante el tiempo que se demoren los diputados en debatir y aprobar la legislación, los interventores seguirán en sus cargos.

“Queremos volver a un gobierno corporativo, ya la junta interventora hizo su trabajo y es momento para que volvamos a un gobierno tripartito como ha sido en el IHSS”, comentó el presidente de los empresarios.

A su vez dijo que el Cohep no está en desacuerdo con el aumento del cinco por ciento en el techo de cotización con base en el salario mínimo.

El ajuste gradual se aplica todos los años porque está en la Ley Marco de Protección Social.

“Nunca hemos dudado ni puesto en duda la honorabilidad de los tres integrantes de la junta interventora, lo que se reclamó ayer es que no han presentado informes financieros de la situación del IHSS”, señaló Sikaffy.

Amanda Madrid, miembro de la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud, dijo que la junta interventora ha hecho un excelente trabajo en cuanto a la administración y organización de la institución.