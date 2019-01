L1.2 millones le adeuda alcaldía ceibeña al Cuerpo de Bomberos

La Ceiba, Honduras.



De sorpresa, las autoridades regionales del Cuerpo de Bomberos de la zona noroccidental del país hicieron ayer cambios en la comandancia del municipio de El Porvenir, Atlántida.



Ayer asumió como jefe de la estación número 33 del Cuerpo de Bomberos el subteniente Alex Gómez en sustitución del capitán Wilmer Hernández.



“Estas son decisiones que se toman en el mando central con el fin de dinamizar las diferentes estaciones de esta zona. Esto es para bien, cada cambio es con la finalidad de que se le dé un dinamismo y que las gestiones que haga tanto el comandante entrante como el anterior hayan servido para el beneficio de la comunidad”, informó el coronel Eric Mejía, comandante del Cuerpo de Bomberos la zona atlántica.



Los cambios se hicieron con el fin de reducir gastos en esta institución, que al igual que las otras en este departamento, opera con muchas limitaciones.



Iniciativa



Tras asumir el cargo, el nuevo jefe de Bomberos de este municipio destacó que el reto es la creación de la Oficina Técnica de Prevención e Investigación de Incendios (OTPCI).



“Buscamos que la gente crea más en los Bomberos y así motivar a que paguen la tasa para Bomberos”, dijo Gómez.



“Los fondos que manejamos no son tan grandes, ya él (Gómez) no cobra estipendios y nos ahorramos en eso, esperamos que él sepa trabajar con el personal, que haga gestión, y que la ciudadanía sea la más beneficiada, ya que en estos nombramientos se evalúa la gestión por resultados”, explicó el teniente coronel Daniel Rivera, comandante departamental del Cuerpo de Bomberos en Atlántida.



Necesidades



La realidad de las estaciones de Bomberos en Atlántida es deprimente.



Muchas tienen limitantes en equipo y pagos de personal.



“Es normal en los Cuerpos de Bomberos estas situaciones, donde tenemos serios problemas es con los bomberos de Jutiapa, están a punto de cortar la luz, se deben 120,000 lempiras. Al personal bomberíl se le deben cinco meses y los dos aguinaldos de junio y diciembre de 2018”, indicó Rivera.



También en La Ceiba, las autoridades municipales les deben las transferencias de la Tasa de Bomberos de los últimos tres meses de 2018.



“Nos deben desde octubre, noviembre y diciembre, quedaron que antes del 15 de enero de este año nos van a cancelar, por lo que esperamos que la alcaldía nos haga ya los trámites porque el lunes empezamos a visitar a los tesoreros, porque ya siento que se nos está hiendo muy arriba y después no nos van a poder pagar”, indicó Rivera.



La deuda de la comuna ceibeña con el Cuerpo de Bomberos es de 1.2 millones de lempiras.