Cuide su aguinaldo de los delincuentes, siga estas recomendaciones

San Pedro Sula, Honduras.



Se acerca el pago del aguinaldo o décimo tercer mes de salario, todo un año trabajando y anhelando este beneficio. Los hondureños ya comienzan a hacer planes de qué harán con ese dinerito, pero tome en cuenta que los delincuentes ven en esta época la oportunidad de obtener un dinero fácil, por eso usted debe cuidarlo y tomar las siguientes recomendaciones que brindan las autoridades de la Policía Nacional Preventiva.



Evite hacer grandes retiros

1- No retire grandes cantidades de dinero. Si tiene planificado comprar un vehículo, dar la prima de una casa o pagar planilla es mejor que compre un cheque de caja, haga un depósito o pidale a los empleados que abrán su cuenta para que allí les acredite.



2- También puede hacer trasferencias en línea.



La Policía alerta a la ciudadanía que en las instituciones financieras centrales operan bandas de delincuentes conformadas entre cinco o seis personas. ¿Cómo operan? una o dos personas ingresan al banco a observar quiénes están haciendo retiros grandes, luego salen a realizar llamadas a otros que están en parqueos o en las afueras de los bancos, les dan la descripción de la persona o el tipo de vehículo y a la primera oportunidad o en un lugar solitario lo encañonan y despojan del dinero, así que esté atento.

En los cajeros

1- Siempre que vaya a un cajero observe a su alrededor que no hayan personas sospechosas, ellos intentarán fijarse en el momento en que usted digite su clave, si ve a alguien raro mejor vaya a otro cajero.



2- Visite cajeros preferiblemente donde hayan guardias de seguridad, en sitios donde considere que puede estar seguro para no ser víctima de asalto.



3- Distribuya su dinero en los bolsillos de la ropa y no lo traiga todo en una sola bolsa o billetera.



4- No acepte ayuda de terceros, hay personas que se acercan con otras intenciones.



5- No utilice celulares u otro tipo de distracciones al momento de utilizar el cajero.



6- Intente siempre ir acompañada para sacar dinero y hacer cobros o pagos importantes.



7- Procure dejar su carro en un estacionamiento vigilado o, al menos, en lugar bien iluminado a la hora de que usted salga del cajero para evitar caminar cierta distancia.



8- En cuanto suba a su automóvil, asegure las puertas y mantenga los vidrios cerrados, trate de no distraerse y márchese de inmediato.



Un consejo de la Policía es que el comprobante no lo bote, mejor llévelo con usted o rómpalo en vez de tirarlo en la papelera, es mejor ser precavido.

No haga las compras de una sola vez

1- Nunca cargue muchas bolsas, trate de llevar sus manos libres por cualquier situación. Las recomendaciones de las autoridades es que usted debe hacer las compras planificadas.



2- Procure no dejar objetos de valor en el interior de su carro cuando haga las compras, ni tarjetas de crédito, ni otros documentos importantes. No dejes nada a la vista.



3- Evite andar con niños a la hora de hacer las compras navideñas porque lo puede volver vulnerable ante un asalto, pues nadie pondrá en riesgo a sus hijos. Si saldrá con ellos que sea a sitios de diversión.

¿Qué hacer en caso de robo?

1- Gritar o pedir auxilio, puede intimidar al asaltante, así como atraer la atención de otras personas. Pero puede ser contraproducente si el agresor trae un arma de fuego.



2- No se resista, cooperar puede evitar un daño mayor.



3- Por difícil que parezca, intente mantener la calma.



4- Ponga atención al agresor e intente memorizar su rostro, la ropa que usa o alguna seña particular como lunares o cicatrices que le permitan identificarlos sobre todo para interponer una denuncia al 911.