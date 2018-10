Sectores de San Pedro Sula, La Lima, Tela y La Paz sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.

Colonias y barrios de San Pedro Sula, La Lima, Tela y La Paz seguirán sufriendo por los constantes cortes de energía. Mañana miércoles 31 de octubre la Empresa Energía Honduras (EEH) volverá a cortar la electricidad.

Las suspensiones están programadas en diferentes horarios.





San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Bo. Concepción

Bo. Santa Anita

Bo. Morazán



San Pedro Sula.- 8:30 am a 4:30 pm

Col. Bosques de San Pedro

Residencial Campisa



San Pedro Sula y La Lima.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Planeta

Col. Céleo González

Col. Palmeras

Col. Cerrito Lindo

Col. Quintas El Dorado

Col. Rivera Hernández

Col. Central

Reparto Los Ángeles

Col. Reparto La Esperanza

Con Sinaí

Col. Brisas del Sauce

Col. San Cristóbal

Col. Jerusalén

Col. San Fernando I y II

Col. 22 de Mayo

Col. Paraíso

Zip Saint Andrews



Tela.- 8:00 am a 4:00 pm

Las Tomasas

Los Laureles

Vilafranca

Toloa

Kilómetro 32

Mezapa



La Paz.-8:30 am a 4:30 pm

Bo. La Granja

Bo. San Antonio

Hospital Roberto Suazo Córdova

Hospital Enrique Aguilar Cerrato

Alcaldía Municipal de La Paz

Banco Atlántida

Banco de Occidente

Plaza Montecristo

Hospital y Clínica Montecillos

Registro Nacional de las Personas

Mansucopa

Plaza Elena de Carías

Casa de La Cultura

Palacio Judicial de La Paz

Iglesia Los Dolores

Escuela Ramón Rosa

Escuela Manuel Bonilla

Distribuidores Molineros

Iglesia Santidad

Supermercado El Pueblo

Ecogrupo SA

Iglesia Interdenominal

Escuela Dionisio de Herrera

Iglesia de Dios Pentecostal

Escuela Adelina Martínez

Filtro de Agua Sanaa

Iglesia Católica La Ermita

Escuela Francisco Varela

Supermercado Starline

Jefatura de Tránsito

Kinder Alicia de Alvir

Hospital y Clínica La Paz

Cane

San Sebastián

Humuya

Lamaní

Valladolid

La Tablazón

La Cañada

Agua Salada

Tepanguare

Piedras de Moler

El Astillero

Aldea Pacheco

El Playón

Piedra Parada

San Rafael

El Payonsito y zonas aledañas