¿Ya se jubiló y quiere conservar la agudeza mental? Entre a internet con frecuencia

The New York Times.

Pero todavía no está del todo claro por qué esto funciona.

“Para ser honestos, no lo sabemos a ciencia cierta. Tenemos varias hipótesis. Pensamos que tiene que ver con la socialización. Uno se conecta con las personas a través de internet, a través de los medios sociales, y se implica más con las personas, quizá en un momento de la vida en que es difícil conocer a personas u organizarse para encontrarse con ellas de forma presencial”, señaló el coautor del estudio, Vincent O’Sullivan, profesor de la Universidad de Lancaster, en Inglaterra.

Los investigadores observaron la función cognitiva de más de 2,100 europeos en 2013 y 2015, unos años después de su jubilación en 2004. Sus carreras habían comenzado antes de que el uso de las computadoras se generalizara en muchas profesiones.

El estudio usó los datos de la Encuesta sobre la salud, el envejecimiento y la jubilación en Europa (SHARE, por sus siglas en inglés). Esta encuesta recolecta información sobre las personas mayores, lo que incluye sus historiales laborales, su estatus socioeconómico y su salud.

En caso de las mujeres

Usar internet tras la jubilación se vinculó con una reducción marcada en las tasas de deterioro cognitivo, y la asociación fue más pronunciada en las mujeres, dijo O’Sullivan. Pero el estudio no probó un vínculo causal.

En promedio, los jubilados que usaban internet podían recordar 1.22 palabras más en una prueba cognitiva de 10 palabras que los que no lo usaban. Entre las mujeres, las que usaban internet de forma regular podían recordar 2.37 palabras más que las que no lo utilizaban. Los usuarios de internet jubilados de sexo masculino recordaban 0.94 palabras más que los hombres que no usaban internet.

“Se trata de palabras cortas. De una o dos sílabas. En la lista, las personas comienzan a recordar las primeras palabras, porque salen muy rápido”, comentó O’Sullivan sobre la prueba.

“Y entonces cuando uno está haciendo la prueba nota que después de un rato comienza a sentirse abrumado, y que es probable que se haya saltado algunas palabras en la segunda parte de la prueba”, comentó. “Luego quizá capte una o dos palabras al final de la prueba. Y de inmediato le piden que recuerde las palabras. Y le piden que las recuerde de nuevo tras unos minutos, por ejemplo después de cinco minutos”.

Aunque los mayores efectos se asociaron con las mujeres, los jubilados que usaban internet tendían a ser hombres, más jóvenes, con un mejor nivel educativo y con una mejor salud.

El deterioro cognitivo se asocia con una mala salud y una calidad de vida más baja, según el estudio.

Para las personas mayores podría ser más difícil salir de casa, explicó O’Sullivan. Quizá ya no tengan licencia de conducir. Sus hijos tal vez vivan lejos. En internet, una persona podría descubrir eventos, por ejemplo la proyección de una película en su centro de arte local.

“Pensamos que tiene que ver con la socialización, en lugar de que las personas hagan sudokus o crucigramas”, aclaró O’Sullivan.

Una ayuda a distancia

Las conexiones virtuales son muy valiosas para ayudar a luchar contra el aislamiento social y la soledad, aseguró la Dra. Sonja Rosen, jefa de medicina geriátrica del Centro Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles.

“Lo hemos visto durante la pandemia, cuando incluso la atención de la salud y las clases de ejercicio pasaron a ser en línea”, apuntó Rosen, que no participó en el estudio.

Mantener al cerebro activo es clave para la salud cerebral, enfatizó. Tocar música es una de las mejores formas de entrenar el cerebro. Aprender un instrumento puede mejorar la memoria verbal y el razonamiento espacial, y utiliza ambos lados del cerebro, lo que fortalece a la potencia de la memoria, dijo Rosen.

El ejercicio es otra buena forma para que los adultos mayores mantengan su función cognitiva, aseguró Rosen, porque ayuda a prevenir la demencia al mismo tiempo que beneficia a la salud del corazón y del cerebro, previene las caídas, mejora el estado de ánimo, y mantiene la movilidad y la flexibilidad.