¿Cómo observar el eclipse solar de forma segura?

Trece estados , desde Texas hasta Maine, están en el camino de la totalidad. A partir de poco después de la 1 p.m. Hora del Este (ET), la luna bloqueará completamente el sol durante uno a cuatro minutos.

No hay ningún momento, ninguno en absoluto, en el que sea seguro mirar el eclipse sin la protección ocular adecuada, enfatizó. Eso es cierto ya sea que se encuentre en el camino de la totalidad o en una franja más amplia de la nación donde el sol solo se bloqueará parcialmente.

Míralo en línea: La NASA mostrará el eclipse en tiempo real durante una transmisión en vivo en su sitio web, a partir de la 1 p.m. ET.

Usa la protección ocular adecuada: Incluso si están muy polarizadas, las gafas de sol de uso diario no te protegerán durante el eclipse. Necesitas gafas de eclipse con el filtro ISO 12312-2, que bloquea el 99% o más de la luz. Cualquier cosa que deje entrar suficiente luz para que puedas ver a través de ella o caminar no es segura, dijo Hinkle.

La NASA también tiene una guía en línea con consejos sobre dónde y cuándo ver el eclipse y cómo hacerlo de manera segura. Los puntos más importantes de esta guía son:

1. No es seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular especializada para la observación del Sol, excepto durante la breve fase total de un eclipse solar total, cuando la Luna bloquea completamente la cara brillante del Sol.

2. NO mires al Sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usas tus anteojos para eclipses o un visor solar de mano: los rayos solares concentrados atravesarán y quemarán el filtro, y entrarán en tus ojos, causando lesiones graves.

3. NO uses anteojos para eclipses o visores de mano con cámaras, binoculares o telescopios. Estos dispositivos requieren diferentes tipos de filtros solares. Al observar un eclipse parcial o anular a través de cámaras, binoculares o telescopios equipados con filtros solares adecuados, no es necesario usar anteojos para eclipses. (Los filtros solares funcionan igual que los anteojos para eclipses y protegen tus ojos).

4. Busca el consejo experto de un astrónomo antes de usar un filtro solar con una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico. Ten en cuenta que los filtros solares deben estar sujetos a la parte frontal del telescopio, los binoculares, la lente de la cámara o cualquier otro dispositivo óptico.

Cómo proteger la piel

Incluso durante un eclipse parcial o anular, o durante las fases parciales de un eclipse total, el Sol seguirá siendo muy brillante. Si observas un eclipse completo, puede que estés bajo la luz solar directa durante horas. Recuerda usar protector solar, un sombrero y ropa protectora para evitar daños en la piel.