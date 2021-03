Una mascarilla protege, pero dos hacen un mejor trabajo

Redacción.



¿Usar dos mascarillas podría ser mejor que una? Sí, con el surgimiento de nuevas variantes más infecciosas del covid-19 los expertos en salud dicen que el uso de la doble mascarilla es una forma potencial de proteger mejor a las personas que lo rodean y a usted mismo.



Esta medida puede reducir la carga viral a la que se está expuesto y, de contagiarse, la manifestación de la enfermedad puede ser más leve o inclusive asintomática, revelan estudios.



El covid-19 se propaga principalmente de persona a persona a través de gotitas respiratorias. Las gotitas viajan por el aire al toser, estornudar, hablar, gritar o cantar. La principal vía de contagio es por los ojos, nariz y boca.

De acuerdo con los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), colocar una mascarilla de tela sobre otra de tipo quirúrgico, como las azules desechables, puede bloquear el escape del 92,5% de las partículas potencialmente infecciosas.



Los científicos creen que es posible que algunas de estas nuevas variantes se puedan propagar más fácil y rápidamente que la original. Si bien la doble mascarilla ayuda a proteger mejor del covid-19, ahora más que nunca, es importante seguir usando mascarilla en público, distanciarse físicamente, lavarse las manos regularmente y quedarse en casa sobre todo cuando esté enfermo.

“Comprobamos que usar cualquier tipo de mascarilla funcionó significativamente mejor que no usar. Y las mascarillas bien ajustadas proporcionaron el mayor rendimiento. Seguimos recomendando que las mascarillas tengan dos o más capas, cubran completamente la nariz y la boca y se ajusten cómodamente a la nariz y los lados de la cara”, dice la directora de los CDC, Rochelle Walensky.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica varios consejos sobre el uso de mascarillas de tela durante la pandemia de covid-19, en los que, entre otras cosas, recomienda la utilización de las que tengan triple capa y no dispongan de válvulas.



De las tres capas, la interior en contacto con la boca debería ser de algodón absorbente, la intermedia de polipropileno, y la exterior puede ser de este mismo segundo material o de un poliéster resistente a la humedad, explicó la OMS.



El incremento de la protección se da si es que las personas se aseguran de que las mascarillas estén bien ajustadas a los contornos de la cara, pues solo así se evita “que el aire y las partículas se escapen de los huecos de alrededor de los bordes de la mascarilla”.

La mascarilla se ha convertido en un elemento que día a día debe utilizarse.





Funcionalidad de cada una

Los CDC probaron dos modificaciones simples para mejorar el rendimiento de las mascarillas de uso más común: Ambos métodos produjeron una protección sustancialmente mejor contra la transmisión y la exposición a aerosoles infecciosos, según los CDC.



El estudio encontró que “anudar” (hacer un nudo con los elásticos cerca de la tela antes de colocarlos en nuestros oídos) puede mejorar también el rendimiento general de las mascarillas.



Este procedimiento, según los investigadores, reduce las fugas de partículas a ambos lados de la cara, por lo que hace que la posibilidad de contagios también sea menor. Una mascarilla anudada puede bloquear el escape del 63% de partículas que podrían contener el coronavirus, mientras la protección se reduce al 42% de las partículas cuando no están anudadas.



Mientras las máscaras respiratorias KN95 proporcionan una protección equivalente contra covid-19 que las N95, según los CDC. Sin embargo, estas mascarillas no quedan tan ajustadas como las N95 porque se envuelven alrededor de las orejas en lugar de la cabeza.



“Es necesario apretar las mascarillas KN95, lo que la mayoría de la gente no puede tolerar, o los oídos simplemente no mantendrán la mascarilla en su lugar”, dice Jeremy Biggs, director médico de medicina ocupacional de la Universidad de Utah Health.



Hablando de la mascarilla quirúrgica proporciona una protección de barrera contra las gotas de partículas grandes, evitando que lleguen a la boca y la nariz. Expertos sugieren buscar una mascarilla quirúrgica de polipropileno que tenga dos o tres capas y que haya sido aprobada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés).



Las mascarillas quirúrgicas se clasifican según su nivel de protección: nivel 1: barrera de protección baja, nivel 2: barrera de protección moderada y nivel 3: barrera de protección máxima. Para protegerse mejor del covid-19, recomienda una mascarilla quirúrgica de nivel dos o tres. “La mascarilla de nivel superior filtra más bacterias y virus que una mascarilla quirúrgica de nivel inferior”, revelan los estudios.



Sobre la mascarilla de tela, los organismos de salud advierten que usar dos mascarillas de tela a la vez puede conllevar ciertos riesgos, ya que podría dificultar tanto la respiración del usuario que, a menudo, tenga que quitársela para recobrar el aliento. Este tipo de mascarillas no médicas deben ser guardadas en bolsas de plástico u otros envoltorios seguros antes o después de su uso, y lavadas con jabón y detergente, preferiblemente a 60 grados.



Como alternativa, se puede lavar con agua a temperatura ambiente y jabón, aunque a continuación la OMS recomienda dejar la mascarilla en agua hirviendo durante un minuto.

Pasos para desechar las mascarillas

1.- Al llegar a casa después de las compras surgen muchas dudas si está infectada, además ya es tiempo de cambiarla.



2.- Deposítela en una bolsa de plástico antes de ingresar a su vivienda, lo ideal es que vaya directamente al recipiente de basura.



3.- Cierre bien la bolsa a manera de que no pueda ser manipulada por nadie, recuerde que solo las de tela son reutilizables.



4.- Una vez hecho esto, lávese las manos con agua y jabón, además si tiene a mano aplíquese gel para una doble protección.



5.- Deposítela en el recipiente, lo más adecuado que sea con tapadera y si le es posible échela en otra bolsa a fin de proteger a otros.