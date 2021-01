Cinco recomendaciones para dejar de fumar este año nuevo

The New York Times.



Muchos fumadores hacen la promesa que en Año Nuevo dejarán de fumar, por ello la Asociación Americana del Pulmón (American Lung Association) ofrece consejos importantes para mejorar las probabilidades de que tengan éxito.



Fumar es un factor de riesgo de una covid-19 grave, de forma que dejar el cigarrillo es más importante que nunca, aconseja la asociación.





EN CIFRAS Ocho millones de personas fallecen a causa del consumo del cigarrillo, más de 7 millones de manera directa, el resto son los fumadores pasivos.

Pero tenga en cuenta que cambiar a los cigarrillos electrónicos no es dejar de fumar, enfatizó la asociación pulmonar. Los cigarrillos electrónicos son productos de tabaco que contienen nicotina, y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha aprobado ningún cigarrillo electrónico como ayuda para dejar de fumar.





Tómelo en cuenta

1. Aprenda de la experiencia. La mayoría de los fumadores han intentado dejar de fumar antes, y pueden desanimarse cuando recuerdan los intentos fallidos. Más bien, analice qué le ayudó en los intentos anteriores, y lo que hará distinto esta vez, aconsejó la asociación en un comunicado de prensa.



2. Y recuerde que no tiene que intentar dejar de fumar sin ayuda. Inscribirse en un programa de consejería del tabaco puede mejorar las probabilidades de que tenga éxito en hasta un 60 por ciento cuando se usa en combinación con un medicamento, según la asociación pulmonar.



3. Hable con el médico sobre los medicamentos aprobados por la FDA que lo ayuden a dejar de fumar. Pero asegúrese de seguir las indicaciones y úselos durante la duración recetada completa. Todos los fumadores pueden dejar de fumar.



4. Encuentre la combinación adecuada de técnicas para usted, y no se dé por vencido, instó la asociación.

Los lapsus (como dar una calada o fumarse unos cigarrillos) son comunes, pero no significan un fracaso. Lo importante es seguir intentándolo.



5. “La pandemia de covid-19 presenta una oportunidad para las personas, cuando estén listas, de encontrar el respaldo comprobado que necesitan para dejar de fumar”, aseguró Harold Wimmer, presidente y director ejecutivo de la asociación.