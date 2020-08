El “maskne”, el acné que está provocando el uso de la mascarilla

San Pedro Sula, Honduras.



Se le llama maskne y es un tipo de acné provocado por las mascarillas que se ha convertido en un problema dermatológico frecuente, tanto que al mes se atienden hasta 12 casos.



Cuando usted habla o respira, su mascarilla tiende a atrapar mucho aire caliente, lo cual, además de ser molesto, genera un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias y ácaros de la piel, por lo que la fricción de la mascarilla acentúa los brotes de acné.





PARA SABER Los detergentes para la ropa pueden ser una causa común de reacciones alérgicas en la piel. Tampoco es aconsejable que utilice maquillaje sobre la mascarilla, pero si lo hace asegúrese de que sea no comedogénico (con una fórmula especial para no provocar un bloqueo en los poros).

Las mascarillas o tapabocas se han convertido en el símbolo por excelencia de la “nueva normalidad” impuesta por el coronavirus a fin de evitar contagios, por ello son superindispensables; pero nuestra piel apenas empieza a acostumbrarse a ellas.





“Es una patología relativamente nueva, todas las personas jóvenes y adultas están propensas a tener el maskne. Yo atiendo entre 3 y 4 casos a la semana”, dice el dermatólogo Cándido Mejía.



El experto expresa que el uso de la mascarilla está provocando también dermatitis de contacto alérgica y dermatitis seborreica.



Las personas que tienen una piel grasosa o sufren de acné son las más propensas a sufrir de maskne, por eso es necesario que extremen los cuidados en su piel como lavarse la cara de dos a tres veces al día.



¿Qué hacer en caso de tenerla?



Para tratar este problema en la piel requiere del uso de antibióticos, gel seborregulador, antinflamatorios, limpieza facial y tratarse con dermatólogo.



Otra de las recomendaciones que brinda el experto para evitar el maskne es limpiarse la cara con jabones seborreguladores, usar exfoliantes tres veces a la semana en la noche y

aplicar un tónico dos veces al día.



En el caso de las mujeres que están experimentando esta patología es descontinuar el uso del maquillaje por un tiempo. “El maquillaje puede empeorar, cosméticos o cremas inadecuados también pueden acelerar el aparecimiento del maskne”.



Recomendaciones. Lo sintético o plastificado hace que la irritación sea mayor, por eso los especialistas aconsejan mascarillas de algodón, especialmente para quienes tienen la piel sensible.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que “no se deben reutilizar las mascarillas de uso único” y que las higiénicas (las que pueden usarse más veces) “deben lavarse frecuentemente y manipularse con cuidado para que no contaminen otros artículos”.



“Hay que cambiar la mascarilla si se humedece o está visiblemente sucia; no se debe usar por mucho tiempo una mascarilla que se haya humedecido”, agrega la OMS.

Los episodios de estrés hacen que la adrenalina y el cortisol aumenten y se produzca una reacción que se refleja en la piel. La prevención es clave.

Recomendaciones

1.-Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla.



2.-Coloque la mascarilla con gran cuidado, procurando que cubra la boca y la nariz, se ajuste al puente de la nariz y quede bien sujeta para disminuir cualquier posible hueco entre el rostro y la mascarilla.



3.-No toque la mascarilla mientras la lleva puesta.



4.-Aplique la técnica correcta para quitarse la mascarilla: despréndala por detrás sin tocar el frente.



5.-Después de quitarse la mascarilla o siempre que la toque sin querer mientras la lleva puesta, límpiese las manos con una solución alcohólica o lávelas con agua y jabón.



6. -Cámbiese la mascarilla tan pronto como se humedezca.



7. -No reutilice las mascarillas de uso único.



8.- Deseche de inmediato la mascarilla de uso único después de quitársela.