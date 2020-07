Sarpullido en la boca, nuevo síntoma del covid-19 que se suma a la lista  

The New York Times.



Aunque hace mucho que unos sarpullidos cutáneos se han vinculado con la COVID-19, unos médicos de España reportan que, en algunos casos, también están ocurriendo sarpullidos en el interior de la boca.



En la clínica esos sarpullidos se conocen como enantema, y no es sorprendente que aparezcan en la COVID-19, señaló una dermatóloga de EE. UU. que no participó en el nuevo estudio.



"Un enantema es un sarpullido [pequeñas manchas] en las membranas mucosas", explicó la doctora Michele Green, que trabaja en el Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York. "Es muy común en los pacientes con enfermedades virales, como la varicela y la enfermedad de las manos, los pies y la boca. Una característica de muchos sarpullidos virales es que afectan a las membranas mucosas".





Los investigadores, dirigidos por el doctor Juan Jiménez Cauhe, del Hospital Universitario Ramón y Cajal, en Madrid, examinaron a 21 pacientes diagnosticados a principios de abril con la COVID-19 y los sarpullidos cutáneos asociados.



De esos pacientes, seis (un 29 por ciento) tuvieron un enantema en el interior de la boca. Los pacientes afectados tenían entre 40 y 69 años, y cuatro de los seis eran mujeres.

Aparece en los primeros días



El sarpullido en la boca apareció entre dos días antes del inicio de otros síntomas de la COVID y 24 días después, con un tiempo promedio de unos 12 días tras el inicio de los síntomas.



En la mayoría de los casos, el enantema no pareció vincularse con ningún medicamento que los pacientes estuvieran tomando, lo que fortalece aún más la idea de que lo que provocaba la aparición de los puntos rojizos era la enfermedad del nuevo coronavirus.



Todavía no se sabe qué tan común es este síntoma de la COVID-19, dado que "debido a los problemas de seguridad, no se examinan las cavidades orales de muchos pacientes con COVID-19 sospechada o confirmada", anotó el grupo de Jiménez Cauhe.