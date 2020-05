Una cepa nueva del coronavirus es más contagiosa, advierten científicos

The New York Times.



Una nueva cepa mutada del coronavirus que provoca la COVID-19 se ha vuelto dominante, y parece ser más contagiosa que la cepa que se propagó durante las etapas iniciales de la pandemia, informan unos científicos.



Observaron que la nueva cepa apareció en febrero en Europa, se propagó por la costa este de Estados Unidos y ha sido la cepa dominante en todo el mundo desde mediados de marzo, reportó el Los Angeles Times.



La nueva cepa se propaga más rápido y podría hacer que las personas sean susceptibles a una segunda infección con la COVID-19, pero no parece ser más letal, según un estudio genético que se publicó el jueves en BioRxiv, un sitio web que los investigadores usan para compartir su trabajo antes de que sea revisado por profesionales.





Los científicos dijeron que había una "necesidad urgente de una advertencia temprana", de forma que las vacunas y los fármacos en desarrollo para combatir al nuevo coronavirus sean efectivos contra la cepa mutada, reportó el Times.



En su estudio, los investigadores realizaron un análisis computacional de más de 6,000 secuencias genéticas del coronavirus de todo el mundo. No se sabe por qué la nueva cepa es más infecciosa que las cepas anteriores.



"La historia es preocupante, ya que vemos el rápido surgimiento de una forma mutada del virus, y a lo largo del mes de marzo se convirtió en la forma dominante de la pandemia", escribió en su página de Facebook la líder del estudio, Bette Korber, bióloga computacional del Laboratorio Nacional de Los Álamos, reportó el Times.



"Cuando los virus con esta mutación entran en una población, comienzan rápidamente a adueñarse de la epidemia local, y por tanto son más transmisibles", explicó Korber.



En las últimas semanas, los expertos en salud se han preguntado si hay al menos dos cepas del coronavirus en Estados Unidos, una más común en la costa este y otra más común en la costa oeste, declaró Alan Wu al Times. Wu es director de los laboratorios de química y toxicología clínicas del Hospital General de San Francisco.



"Buscamos identificar la mutación", señaló, y apuntó que su hospital solo ha tenido unas pocas muertes entre los cientos de casos que ha tratado, lo que es "una historia muy distinta que la que oímos en Nueva York".