¿Se trata de una alergia o de la COVID-19? Una experta ayuda a diferenciarlas

The New York Times.



La temporada de alergias y la pandemia del coronavirus pueden llegar a confundirlo, pero no se asuste, una alergóloga ofrece algunos consejos sobre cómo saber cuál podría estar haciéndolo sufrir.



"Esta temporada de alergias primaverales ha sido particularmente difícil debido a la pandemia de COVID-19, y muchos de mis pacientes, y muchas de las personas que sufren alergias, pueden tener dificultades para distinguir entre lo que es una alergia y lo que son los síntomas de la COVID-19", señaló la Dra. Rachna Shah, alergóloga de Loyola Medicine en Maywood, Illinois.



Los síntomas típicos de las alergias estacionales incluyen picazón en los ojos, picazón en la nariz, estornudos, escurrimiento nasal y goteo nasal posterior. Los síntomas de la COVID-19 incluyen fiebre, tos, falta de aire, fatiga, dolores musculares, diarrea y, a veces, dolor de garganta.



"La gran diferencia entre las alergias y la COVID-19 son esos síntomas de picazón: picazón en los ojos, picazón en la nariz y los estornudos. Si los experimenta, lo más probable es que se deban a alergias ambientales y no a la COVID-19", aseguró Shah en un comunicado de prensa de Loyola.



Muchas personas con alergias también sufren de asma.



"El asma puede hacerlo más susceptible a tener unos síntomas más graves con la COVID-19", dijo Shah. "Es realmente importante tener un plan de acción actualizado tanto para las alergias como para el asma".



Shah anotó que, con frecuencia, "cuando las personas se sienten bien, se relajan respecto a seguir sus planes de tratamiento".



Pero las personas deben ser "celosas" respecto a tomar todos sus medicamentos según las indicaciones, y a tener inhaladores y suministros adicionales, instó Shah.



Para minimizar los síntomas de las alergias primaverales, intente evitar los alérgenos. Por ejemplo, mantenga las ventanas cerradas, y lave o cámbiese de ropa después de salir al aire libre.



Muchas de las restricciones actuales para prevenir la propagación del coronavirus, como quedarse en casa, pueden también ayudar a los síntomas de alergias y asma esta primavera, según Shah.