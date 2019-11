Una prueba de sangre, la nueva esperanza para diagnosticar el cáncer de mama

Washington, Estados Unidos.



La búsqueda de una prueba de sangre que pudiera detectar el cáncer de mama hasta cinco años antes de que aparezcan las señales clínicas de la enfermedad muestra una promesa inicial, aseguran unos investigadores.



La prueba identifica "autoanticuerpos" específicos del sistema inmunitario, explicaron los investigadores británicos. El sistema inmunitario produce los anticuerpos cuando entra en contacto con antígenos asociados a tumores (AAT), que son producidos por las células tumorales del seno.



Pero hasta ahora la prueba solo tiene una efectividad parcial, de forma que se necesita mucha más investigación, señalaron los investigadores.

Grandes avances



Los hallazgos se presentaron el domingo en una conferencia del Instituto Nacional de Investigación del Cáncer de Reino Unido, en Glasgow, Escocia.



"Los resultados de nuestro estudio mostraron que el cáncer de mama induce autoanticuerpos contra paneles de antígenos asociados a tumores espec?ficos. Pudimos detectar el cáncer con una precisión razonable al identificar a esos autoanticuerpos en la sangre", dijo la investigadora Daniyah Alfattani, estudiante doctoral en el Centro de Excelencia de la Autoinmunidad en el Cáncer (CEAC) de la Universidad de Nottingham.



"Debemos desarrollar y validar más esta prueba", añadió en un comunicado de prensa de la conferencia. "Pero estos resultados son alentadores e indican que es posible detectar una señal del cáncer de mama temprano. Cuando mejoremos la precisión de la prueba, se abrirá la posibilidad de usar una sencilla prueba de sangre para mejorar la detección temprana de la enfermedad".



En el estudio, el equipo de Alfattani analizó muestras de sangre de 90 pacientes con cáncer de mama tomadas en el momento del diagnóstico. También analizaron las muestras de sangre de 90 mujeres sin cáncer de mama, como grupo de "control".

Los investigadores utilizaron una tecnología llamada micromatrices de proteína para evaluar rápidamente en las muestras de sangre a 40 AAT asociados con el cáncer de mama, más otros 27 AAT que no se sabe que estén asociados con la enfermedad.



La precisión de la prueba fue más alta con los paneles que contenían más AAT, anotó el equipo.



Por ejemplo, un panel de cinco AAT detectó de manera correcta el cáncer de mama en un 29% de las muestras de las pacientes con cáncer de mama, e identificó de forma correcta que un 84% de las muestras del grupo de control estaban libres de cáncer.



Un panel de siete AAT identificó correctamente el cáncer en un 35% de las muestras de cáncer, y que no había cáncer en un 79% de las muestras de control. Un panel de nueve antígenos identificó correctamente el cáncer en un 37% de las muestras de cáncer, y que no había cáncer en un 79% de las muestras de control.

Se necesitan más pruebas



Los hallazgos animaron a una experta en cáncer de mama de EE. UU., pero se mostró de acuerdo en que falta un largo camino antes de que las pruebas sanguíneas reemplacen a las mamografías en la detección del cáncer de mama.



"Será magnífico si algún día podemos diagnosticar el cáncer de mama mediante una sencilla prueba", aseguró la Dra. Lauren Cassell, jefa de cirugía del seno del Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York. "Pero la prueba actual, que utiliza nueve AAT, solo identificó el cáncer en un 37 por ciento de las muestras que se sabía que tenían cáncer. ¿Qué pasa con el 63 por ciento restante en que no identificó el cáncer?", se preguntó.



"No parece alcanzar el nivel de precisión que nos gustaría lograr o que logramos con nuestras mamografías y sonografías actuales, en términos de la detección", dijo Cassell.



Mientras tanto, el equipo británico dijo que está evaluando ahora las muestras de sangre de 800 pacientes con un panel de nueve AAT, y que prevé que la precisión de la prueba aumente con esas cifras más altas.



Alfattani dijo que "una prueba de sangre para la detección temprana del cáncer de mama sería rentable, lo que tendría un valor particular en los países con ingresos bajos y medios. También sería un método de detección más fácil de implementar, en comparación con los métodos actuales, como las mamografías".



Un ensayo clínico en Escocia está evaluando ahora una prueba sanguínea similar, y el grupo CEAC también está trabajando en pruebas para los cánceres de páncreas, colorrectal y de hígado.



La Dra. Alice Police es directora regional de cirugía del cáncer de mama en el Instituto Oncológico de Northwell Health, en Sleepy Hollow, Nueva York. Al leer los nuevos hallazgos, se mostró de acuerdo en que "el santo grial de la detección del cáncer de mama sería una sencilla prueba de sangre que diga a la paciente si tiene cáncer de mama".



Police comentó que "todos queremos una alternativa a las mamografías, el ultrasonido y la IRM. El problema es que esos análisis de sangre no dicen a una paciente dónde está el cáncer, de qué tipo es, o qué tratamiento necesita".



Dado que estos hallazgos fueron presentados en una reunión médica, deben considerarse preliminares hasta que sean publicados en una revista revisada por profesionales.