El momento en que se come podría ser más importante que lo que se come, según un estudio

Hay evidencias de que quizá haya que hacer alguna modificación a la antigua expresión que aconseja "desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo". Con una corrección importante, este método podría ayudar no solo a tener una mejor salud, sino también a perder peso.



Un estudio publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition encontró que el momento en que se come, en lugar de qué se come, podría tener un impacto más importante.



Los investigadores compararon los resultados de pérdida de peso de dos grupos de personas que hicieron dieta; todas eran mujeres de 18 a 45 años de edad, que comieron la misma cantidad de calorías al día.

El grupo que tuvo su comida principal del día en el almuerzo perdió 3 libras (1.4 kilos) más que el grupo que comió una cena más abundante: 12.5 libras (5.7 kilos) en comparación con 9.5 libras (4.3 kilos) a lo largo de 12 semanas. También tuvieron una mayor mejora en la sensibilidad a la insulina, lo que puede ayudar a mantener la diabetes a raya.



Aunque se necesita más estudio para averiguar si estos resultados se pueden mantener y si aplican a la población general, es un cambio sencillo en el estilo de vida que cualquiera puede hacer. Como bono, quizá no experimente la típica hambre a media tarde que hace que recurra a los refrigerios, o todavía peor, que vaya a la máquina expendedora más cercana para comprar una barra de dulce.



Si lleva el almuerzo al trabajo, quizá le resulte difícil empacar una comida más sustanciosa. Quizá pedir la comida ayude, usando el dinero de su presupuesto para la cena. Por supuesto, tras un almuerzo grande, no debe también consumir una gran cena, un hábito que tardará tiempo en vencer.

Para hacer que el ajuste sea más fácil, en la cena, llene su plato con alimentos saludables de los que pueda comer un gran volumen, como una ensalada y muchas verduras.