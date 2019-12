Michelob Ultra: Coctel por una noble causa

La segunda edición de “Cocktails with a view” fue un éxito. Selectos invitados se reunieron en panza bistro para apoyar a la educación hondureña.

23.12.2019

Michelob Ultra celebró la segunda edición de Cocktails with a View Honduras Edition, a beneficio de Feih (Foundation for Education in Honduras).