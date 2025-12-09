  1. Inicio
Grave incendio en edificio de viviendas de Nueva York deja varios heridos

Los bomberos de Nueva York lograron controlar un feroz incendio en un edificio de viviendas en Manhattan.

  • 09 de diciembre de 2025 a las 13:12 -
  • Agencia EFE
Grave incendio en edificio de viviendas de Nueva York deja varios heridos
1 de 10

Al menos tres personas resultaron heridas en un grave incendio que se propagó este martes en un edificio de apartamentos del barrio Upper West Side en Manhattan (Nueva York), informó el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY).

 Fotos: EFE
Grave incendio en edificio de viviendas de Nueva York deja varios heridos
2 de 10

El fuego se inició alrededor de las 8:20 hora local (13:20 GMT) en un edificio de seis plantas que se ubica en la calle 107 con Amsterdam Avenue, según el FDNY.
Grave incendio en edificio de viviendas de Nueva York deja varios heridos
3 de 10

Paul Miano, subjefe del Servicio Médico de Emergencia (EMS) del Departamento de Bomberos, indicó que dos residentes y un bombero han sido trasladados al hospital por lesiones leves.
Grave incendio en edificio de viviendas de Nueva York deja varios heridos
4 de 10

El jefe de Operaciones del departamento, Kevin Woods, destacó por su parte que el edifico afectado no estaba protegido adecuadamente contra posibles incendios.
Grave incendio en edificio de viviendas de Nueva York deja varios heridos
5 de 10

Poco después de las 9:00, el Departamento de Bomberos elevó a 4 el nivel de alerta del incendio, del que aún no se han determinado las causas.
Grave incendio en edificio de viviendas de Nueva York deja varios heridos
6 de 10

Uno de los residentes, que no podía bajar las escaleras por sí solo, fue rescatado por los bomberos y personal paramédico, indicó Miano.
Grave incendio en edificio de viviendas de Nueva York deja varios heridos
7 de 10

En una imagen difundida por la agencia se puede ver cómo las llamas consumen la azotea y las ventanas de la última planta del edificio, mientras emerge una gran humareda de la parte superior.
Grave incendio en edificio de viviendas de Nueva York deja varios heridos
8 de 10

Según medios locales, una parte del lado izquierdo de la estructura se derrumbó, lo que derivó en una lluvia de escombros sobre la calle.
Grave incendio en edificio de viviendas de Nueva York deja varios heridos
9 de 10

El FDNY advirtió que es probable que haya personal de emergencia, tráfico y humo en la zona, y el Departamento de Salud de la ciudad aconsejó evitar la exposición al humo cerrando las ventanas y reduciendo la actividad al aire libre.
Grave incendio en edificio de viviendas de Nueva York deja varios heridos
10 de 10

Por su parte, la Administración de Emergencias de la ciudad dijo en X que ha solicitado autobuses a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) para albergar a los residentes evacuados.

