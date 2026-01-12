El vestido negro predominó en los Globos de Oro 2026

Los vestidos negros azabache han sido un pilar del estilo de Hollywood desde que Coco Chanel los presentó en Vogue en 1926 como la definición de atuendo "moderno", en lugar de "de luto". Apodado el Ford Modelo T de la moda, "el vestido que todo el mundo usaría", el vestido negro se popularizó por su carácter democrático. El negro es popular y, a la vez, completamente singular en su estética. Los vestidos negros no son, en absoluto, fáciles de llevar.
Un vestido color negro, como se demostró en los Globos de Oro de este año, donde fueron el mayor éxito de moda de la noche, no es sencillo. Requiere una sastrería impecable, por miedo a ahogarse en sus profundidades; belleza estratégica, para evitar un aspecto deslavado; y suficientes puntos de diferencia para destacar entre las decenas de vestidos negros que se exhibieron en la alfombra roja. Veamos quiénes lo lograron en la ceremonia de este año.
La máxima puntuación es para Julia Roberts, quien apostó por lo clásico con Armani Privé, una marca con la que ha estado fabulosa desde sus días de traje y corbata. Roberts recibió una ovación de pie en el Hotel Beverly Hills simplemente por ser ella misma ("Voy a estar insoportable durante al menos una semana. Te lo agradezco" dijo la actriz en el escenario), y lució a la perfección con sus famosas ondas brillantes que caían sobre su vestido negro de manga larga con un escote pronunciado (aunque no demasiado) decorado con un collar de fresas de Swarovski.
Teyana Taylor también aportó cierta picardía al evento, con su típicamente escultural vestido Schiaparelli con un tanga adornado con un lazo. De frente, sin embargo, era un vestido negro impactante que demostró que el contorno lo es todo en una paleta de color noir. Merecía un momento en el escenario principal, y lo tuvo, cuando Taylor se llevó a casa el premio a la mejor actriz de reparto. Daniel Roseberry, de Schiaparelli, no podría haber esperado mejor publicidad.
La diseñadora estrella británica Dilara Findikoglu también debió brindar al ver su obra oscura y sobrenatural brillar en Jenna Ortega. El vestido de cuello alto, hombros pronunciados y flecos de cuentas fue solo un anticipo de la narrativa de moda de Findikoglu.
La cantante Miley Cyrus lució un brillante vestido negro de lentejuelas de Saint Laurent.
La cantante y actriz, Ariana Grande, con su brocado negro estilo Bridgerton, cortesía de Vivienne Westwood.
Ayo Edebiri con el siempre exquisito Chanel.
Lisa con un vestido negro transparente de Jacquemus que podrías imaginarla reutilizando en verano.
Sin embargo, fue el vestido Reema Dahbour de Saja Kilani el que exploró el significado más profundo que una paleta de colores melancólicos puede ofrecer. “El negro es un color poderoso y fuerte; demuestra resiliencia”, dijo sobre su interpretación del thobe palestino, que incluye un elemento de tatreez (una antigua técnica de bordado palestina) para evocar la sensación de protección espiritual.
“A veces, la moda dice lo que las palabras no pueden; es como su propio lenguaje. En la herencia palestina, el bordado juega un papel fundamental en la preservación de la memoria”. Fue la manera perfecta de honrar La Voz de Hind Rajab, el docudrama de Kaouther Ben Hania, tras el asesinato de Rajab, una niña palestina de cinco años, a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel durante la invasión israelí de Gaza, en el que Kilani interpreta a Rana Faqih, voluntaria de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (MLRP).
Selena Gómez nos hizo recordar al viejo Hollywood con este diseño clásico de Chanel.
Ana de Armas mantiene una estrecha relación con Louis Vuitton, y así lo demostró nuevamente al lucir un vestido lencero en la gala de los Golden Globes 2026.
Robin Wright derrocha elegancia y clase con este diseño de Ralph Lauren.