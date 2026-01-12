El vestido negro predominó en los Globos de Oro 2026

La máxima puntuación es para Julia Roberts, quien apostó por lo clásico con Armani Privé, una marca con la que ha estado fabulosa desde sus días de traje y corbata. Roberts recibió una ovación de pie en el Hotel Beverly Hills simplemente por ser ella misma ("Voy a estar insoportable durante al menos una semana. Te lo agradezco" dijo la actriz en el escenario), y lució a la perfección con sus famosas ondas brillantes que caían sobre su vestido negro de manga larga con un escote pronunciado (aunque no demasiado) decorado con un collar de fresas de Swarovski.