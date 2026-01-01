Final explicado de Stranger Things 5: ¿qué pasó con Eleven?

¿Quién muere en el final de la serie? No todos sobreviven. Hopper mata a varios integrantes de la Manada de Lobos del ejército durante una misión de rescate en el Laboratorio Hawkins. El teniente Akers (Alex Breaux) aparentemente asesina a Kali cuando Hopper se niega a revelar la ubicación de Once. Al creer muerta a su hermana, Once elimina a los soldados restantes y obliga a Akers a quitarse la vida usando sus poderes.