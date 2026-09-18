Shakira inicia su residencia de conciertos en Madrid

"Es una prueba de cuánto amor, cuánto cariño me han dado durante todos estos años. Así que esta noche les voy a dar todo lo mejor de mí. Todo, todo, todo lo que tengo es para ustedes. Sabe que estar aquí en Madrid haciendo esta residencia europea rodeada de mis fans de siempre es más que un regalo. Definitivamente, la vida tiene formas de recompensarlo a uno, y esta es una de ellas", afirmó.