Shakira inicia su residencia de conciertos en Madrid

La cantante Shakira cumplió con la primera de los doce conciertos para su residencia madrileña en el Macondo Park del Recinto Iberdrola Music, en Madrid. Un inédito complejo construido exclusivo para la su residencia y donde le rince homenaje a Gabriel García Márquez y a la cultura latina.
El público accedió al recinto más tarde de lo previsto y en la fila destacó la indignación a gritos de "abran la puerta", "queremos entrar" y "esto es una estafa". Cuando al fin se produjo la apertura, ésta se celebró con vítores y bailes.
La cantante estrenó vestuario para su residencia, predominando los tonos rosa y lilas, jumpers, minis con crop tops. La docena de conciertos que Shakira ofrecerá en Madrid generará un gasto directo asociado de entre 150 y 200 millones de euros (170 y 230 millones de dólares, aproximadamente) para la economía de la capital española. La cifra final dependerá también de los asistentes que procedan de fuera y encaja con el lema de la cantante: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".
Shakira interpretó los grandes éxitos de su discografía, como ser Estoy Aquí, Loca, Chantaje, La Tortura y volvió a cantar en un escenario su hit Te dejo Madrid. La colombiana le dijo unas palabras a su público asistente: Todos me dicen, Shaki con la cara que te fuiste, con la cara que volviste. Y digo: Sí, han ocurrido muchas cosas de mi vida desde la última vez que los vi. Así que tenerlos aquí otra vez esta noche, no saben lo feliz que me hace."
"Es una prueba de cuánto amor, cuánto cariño me han dado durante todos estos años. Así que esta noche les voy a dar todo lo mejor de mí. Todo, todo, todo lo que tengo es para ustedes. Sabe que estar aquí en Madrid haciendo esta residencia europea rodeada de mis fans de siempre es más que un regalo. Definitivamente, la vida tiene formas de recompensarlo a uno, y esta es una de ellas", afirmó.
Madrid será la única parada europea de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', instalada en el Estadio Shakira, una sede temporal construida en un recinto privado de 185.000 metros cuadrados, ubicado en las afueras de la ciudad y que suele albergar eventos musicales como el festival Mad Cool. El bautizado como Estadio Shakira espera recibir alrededor de 50.000 personas por noche: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.
Por cada euro de gasto directo se podrían generar entre 1,40 y 1,70 euros de actividad económica total, al incorporar el efecto sobre proveedores, empleo, salarios y consumo inducido.Esto permitiría que el impacto agregado se sitúe aproximadamente entre los 210 y los 340 millones de euros.
En concreto, al ser cuatro fines de semana, el impacto en la vida nocturna de la ciudad podría superar al registrado durante los conciertos de Bad Bunny y situarse entre los 30 y 40 millones de euros, según indicó a EFE la organización empresarial que representa al sector del ocio nocturno, Noche Madrid.
Las búsquedas de estancia en Madrid entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre han crecido un 56 % respecto al mismo periodo de 2025, mientras que alcanzan el 74,9 % entre el 9 y el 12 de octubre, según la plataforma de alojamiento Booking.
Argentina, Italia, Brasil y Estados Unidos son los principales mercados internacionales que buscan alojamiento en la capital, subraya la plataforma.