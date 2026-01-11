  1. Inicio
¿Quiénes son las más bellas de los Globos de Oro 2026?

Selena Gómez, Kate Hudson, Elle Fanning y Jennifer Garner, entre otras famosas, ya han arribado a la "red carpet"

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 17:27 -
  • Redacción web
1 de 12

Un desfile de estrellas en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026. Así es, las actrices más hermosas de Hollywood ya han arribado a la "red carpet" para deslumbrar con su belleza y exquisitos estilismos. Aquí te dejamos a las divas más espectaculares de la noche.

2 de 12

La actriz Elle Fanning, una de las más bellas y cotizadas de la industria del cine en la actualidad.

3 de 12

La actriz y cantante Selena Gómez, bella y clásica de Chanel.

4 de 12

La actriz estadounidense, Kate Hudson.
5 de 12

La actriz y exesposa de Ben Affleck, Jennifer Garner.

6 de 12

Maura Higgins, otra de las más hermosas y elegantes de la noche.
7 de 12

La estrella de “Love Island”, Olandria Carthen, bellísima con este vestido color verde.
8 de 12

La cantante tailandesa Lisa apostó por un traje negro con transparencias.

9 de 12

La actriz Tessa Thompson.
10 de 12

La conductora de la gala, Nikki Glaser.
11 de 12

Bella de blanco, la actriz Brittany Anne Snow.
12 de 12

Bella y sensual, así luce Teyana Taylor.

