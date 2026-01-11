¿Quiénes son las más bellas de los Globos de Oro 2026?

Un desfile de estrellas en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026. Así es, las actrices más hermosas de Hollywood ya han arribado a la "red carpet" para deslumbrar con su belleza y exquisitos estilismos. Aquí te dejamos a las divas más espectaculares de la noche.
La actriz Elle Fanning, una de las más bellas y cotizadas de la industria del cine en la actualidad.
La actriz y cantante Selena Gómez, bella y clásica de Chanel.
La actriz estadounidense, Kate Hudson.
La actriz y exesposa de Ben Affleck, Jennifer Garner.
Maura Higgins, otra de las más hermosas y elegantes de la noche.
La estrella de “Love Island”, Olandria Carthen, bellísima con este vestido color verde.
La cantante tailandesa Lisa apostó por un traje negro con transparencias.
La actriz Tessa Thompson.
La conductora de la gala, Nikki Glaser.
Bella de blanco, la actriz Brittany Anne Snow.
Bella y sensual, así luce Teyana Taylor.