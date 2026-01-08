¿Quién es Teagan Croft, la actriz que será Rapunzel en el live action de "Enredados"?

Walt Disney Studios ha confirmado este jueves a la actriz australiana Teagan Croft como la nueva Rapunzel en la esperada versión live-action del clásico animado Enredados, una de las princesas más queridas del universo Disney.
El anuncio fue acompañado por la confirmación de Milo Manheim como su contraparte, Flynn Rider, marcando el inicio de una nueva etapa para la franquicia. El proyecto, que había quedado momentáneamente en pausa, retoma así su avance con un elenco principal confirmado, aunque todavía sin fecha de estreno anunciada.
La película original de Enredados relataba la historia de Rapunzel, una joven princesa con una larga cabellera de origen mágico que vive aislada en una torre hasta que un ladrón llamado Flynn Rider la ayuda a escapar.
Con las voces de Mandy Moore y Zachary Levi en los papeles principales, el film recaudó más de 591 millones de dólares en la taquilla mundial y se consolidó como uno de los títulos más populares de la etapa reciente de Disney Animation.
Teagan Croft nació el 23 de abril de 2004 en Sídney, Australia, en el seno de una familia vinculada al mundo del entretenimiento. Es sobrina de la actriz Rebecca Gibney, una de las figuras más reconocidas de la televisión australiana y neozelandesa, lo que la acercó desde muy temprana edad a los sets de grabación
No obstante, Croft ha insistido en diversas entrevistas en que su carrera ha sido construida con esfuerzo propio y formación constante. Su interés por la actuación comenzó en la infancia. Desde los nueve años participó en obras de teatro locales y comerciales televisivos, antes de dar el salto a la ficción.
Su primer papel relevante llegó en 2016 con la serie australiana Home and Away, donde interpretó a Bella Loneragan en varios episodios. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su carrera ocurrió en 2018, cuando fue seleccionada para interpretar a Rachel Roth (Raven) en la serie Titans, basada en los personajes de DC Comics.
Con apenas 14 años, Teagan Croft se convirtió en una de las actrices más jóvenes en liderar una serie del género de superhéroes. Su interpretación de Raven —un personaje marcado por el conflicto emocional, la oscuridad interior y la búsqueda de identidad— fue bien recibida por la crítica y le permitió demostrar una madurez interpretativa poco común para su edad.
Durante los cinco años que duró la serie, la actriz creció literalmente frente a la cámara, consolidando una base de seguidores internacionales y posicionándose como una actriz capaz de asumir papeles complejos. Paralelamente, la artista, de ahora 21 años, continuó su formación combinando su carrera con estudios y preparación actoral, algo que ella misma ha descrito como uno de los mayores retos de su adolescencia.
Fuera del universo de los superhéroes, Teagan Croft ha buscado diversificar su filmografía. En 2023 participó en la película True Spirit, producción de Netflix basada en la historia real de la navegante australiana Jessica Watson, donde interpretó a una versión joven del personaje principal. En el ámbito personal, la famosa mantiene un perfil relativamente reservado. Vive entre Australia y Estados Unidos por motivos laborales y ha declarado que valora especialmente su privacidad, pese a su fuerte presencia en redes sociales.