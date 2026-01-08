¿Quién es Teagan Croft, la actriz que será Rapunzel en el live action de "Enredados"?

Fuera del universo de los superhéroes, Teagan Croft ha buscado diversificar su filmografía. En 2023 participó en la película True Spirit, producción de Netflix basada en la historia real de la navegante australiana Jessica Watson, donde interpretó a una versión joven del personaje principal. En el ámbito personal, la famosa mantiene un perfil relativamente reservado. Vive entre Australia y Estados Unidos por motivos laborales y ha declarado que valora especialmente su privacidad, pese a su fuerte presencia en redes sociales.