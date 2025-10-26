¿Quién es Ola Ray? la protagonista de “Thriller” que tuvo un amorío con Michael Jackson

La frustración y la presión mediática la empujaron a una espiral autodestructiva. En la misma entrevista con Daily Mail, Ola reconoció que cayó en una adicción a la cocaína y sufrió episodios de depresión profunda, llegando incluso a intentar quitarse la vida. Con el paso del tiempo, Ola intentó reconstruir su vida, pero el conflicto por los derechos de Thriller persistió. En mayo de 2009, apenas un mes antes de la muerte de Michael Jackson, presentó una demanda contra el cantante por regalías impagas. El proceso se prolongó durante años y, finalmente, en 2013, el patrimonio de Jackson le otorgó un pago de 75.000 dólares.