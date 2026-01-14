¿Quién es Loli Bahia, la supuesta nueva novia de Rosalía?

La cantante Rosalía, una de las estrellas más relevantes del pop global, ha sido vista en público con Loli Bahía, una joven modelo francesa de 23 años que ha logrado destacar en la industria de la moda internacional.
Esta cercanía ha despertado rumores de una posible relación sentimental entre ambas, aunque aún no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes. Los avistamientos de Rosalía y Bahía juntas, caminando de la mano por calles europeas y compartiendo momentos durante viajes, han alimentado una intensa conversación en redes sociales y medios de entretenimiento.
Las primeras señales que despertaron el interés mundial sobre una posible relación surgieron cuando Rosalía y Loli Bahía fueron captadas juntas en París, donde se les vio paseando en compañía mutua y mostrando gestos de cercanía que muchos interpretan como afecto personal.
Las fotografías y videos publicados en redes sociales contribuyeron rápidamente a que el nombre de Bahía se asociara con la vida personal de la cantante española. Más recientemente, durante el fin de año en Río de Janeiro, Brasil, ambas fueron vistas juntas caminando por la playa de Ipanema, lo que acrecentó las teorías entre los fans sobre un posible vínculo romántico entre las dos figuras. En este contexto, algunos testigos incluso describieron escenas que consideraron íntimas, añadiendo más combustible a los rumores.
Aunque estos gestos y apariciones públicas han sido interpretados por muchos como una señal de romance, ninguna de las dos ha emitido una declaración oficial sobre su estado sentimental. De esta forma, la información que circula se basa principalmente en imágenes y testimonios recopilados por medios y seguidores.
Con una estatura de 1,77 metros y una apariencia elegane, Loli Bahia hace honor a su apellido, cuyo significado literal en árabe es “belleza radiante”. La modelo francesa irrumpió en las pasarelas internacionales hace apenas cinco años y, desde entonces, ha trabajado con algunas de las casas de moda más importantes del mundo.
Originaria de Lyon, Francia, Bahía tiene raíces diversas: su padre nació en España y su madre en Argelia. Mientras estudiaba música en el Conservatorio de Lyon, participó en el concurso de modelos Egeri Tour, donde obtuvo el primer premio.
Poco después firmó con la agencia Women y dio un salto decisivo en su carrera al debutar en el desfile de otoño 2020 de Louis Vuitton, bajo la dirección creativa de Nicolas Ghesquière. Su impacto fue tal que el diseñador la eligió como imagen de la campaña de esa colección.
Desde entonces, Bahia ha desfilado para firmas de renombre internacional como Saint Laurent, Givenchy, Rabanne, Coperni, Courrèges, Max Mara, Prada, Versace y Chanel, casa a la que representó durante la inauguración del desfile de Vogue World: París.
Su trayectoria también se ha extendido al cine. En 2023, la directora Maïwenn la eligió para interpretar a la joven Jeanne du Barry en la película homónima, que narra la historia de la última favorita del rey Luis XV, personaje interpretado por Johnny Depp. El filme fue seleccionado para inaugurar el Festival de Cine de Cannes.