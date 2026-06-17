¿Quién es Kennia Mondragón? La candidata al Miss Honduras Universo 2026

Luego de varios meses alimentando las expectativas de sus seguidores con mensajes y publicaciones que insinuaban una posible participación, Kennia Mondragón finalmente despejó todas las dudas y confirmó que competirá en el certamen de Miss Honduras Universo 2026.
La reconocida presentadora hondureña anunció la noticia este lunes 15 de junio a través de un video publicado en sus redes sociales, donde compartió uno de los momentos más importantes de su carrera personal y profesional.
El audiovisual inicia con una panorámica del emblemático Parque Cerro Juana Laínez, en Tegucigalpa. Segundos después aparece Mondragón portando con orgullo la Bandera de Honduras y luciendo un elegante vestido que acompaña el mensaje de su candidatura.
"Con mucha gratitud, orgullo y compromiso, inicio este hermoso camino rumbo a la corona de Miss Honduras Universe 2026", escribió la comunicadora en la publicación que rápidamente generó miles de reacciones entre sus seguidores.
La también locutora aprovechó el anuncio para revelar el departamento que representará en el concurso nacional de belleza. "Es oficial: soy Miss Francisco Morazán 2026", expresó en el mensaje que acompaña el video compartido en sus plataformas digitales.
Mondragón agregó además una reflexión sobre la nueva etapa que comienza en su vida. "Cada paso lo pongo en las manos de Dios, confiando en Su guía y en los planes que tiene para mí", escribió, dejando ver la emoción con la que asume este desafío.
Algo que llamó la atención en el anuncio brindado por Mondragón, es que afirmó ser su propia "directora departamental", lo cual significa que la candidata no depende de una agencia local, sino que ella misma financia, organiza, representa y gestiona su propia franquicia departamental frente a la Organización Miss Honduras Universo.
Conocida popularmente como "La Dragona", Kennia ha construido una sólida trayectoria en los medios de comunicación. Actualmente forma parte del equipo de entretenimiento del canal HCH, donde se desempeña como presentadora y ha logrado conectar con una amplia audiencia.
Además de su trabajo en televisión, la joven desarrolla facetas como cantante, modelo y locutora. Su formación académica también forma parte de su perfil profesional, ya que es licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La posibilidad de verla en el certamen no tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores. Semanas atrás había consultado en redes sociales si contaría con el respaldo del público en caso de participar en el concurso, generando una ola de comentarios positivos y muestras de apoyo.
Su vínculo con los certámenes de belleza no es reciente. En 2019 participó en el Miss Tegucigalpa, donde obtuvo el segundo lugar y recibió el título de Miss Continente Americano. Posteriormente, en 2021, formó parte del Miss Honduras Universo como maestra de ceremonias, experiencia que le permitió conocer de cerca la competencia. Aunque la organización aún no ha anunciado la fecha oficial del certamen, la presentadora ya se perfila como una de las candidatas que más expectativa genera rumbo al Miss Honduras Universo 2026.