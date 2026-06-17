¿Quién es Kennia Mondragón? La candidata al Miss Honduras Universo 2026

Además de su trabajo en televisión, la joven desarrolla facetas como cantante, modelo y locutora. Su formación académica también forma parte de su perfil profesional, ya que es licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La posibilidad de verla en el certamen no tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores. Semanas atrás había consultado en redes sociales si contaría con el respaldo del público en caso de participar en el concurso, generando una ola de comentarios positivos y muestras de apoyo.