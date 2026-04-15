¿Quién es Aiunii? la bebé que se hizo viral por bailar con su papá reguetonero

La pequeña Aiunii, hija del cantante puertorriqueño Jay Wheeler y la influencer y artista Zhamira Zambrano, se ha convertido en una de las figuras infantiles más queridas y virales de las redes sociales. A su corta edad, la niña ha logrado conquistar al público con su espontaneidad y carisma natural, ganándose un espacio especial en plataformas digitales donde millones de usuarios siguen cada una de sus apariciones.