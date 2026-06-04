Querido actor de 'Yo soy Betty, la fea' confiesa que sufrió abuso cuando era niño

En las últimas horas la telenovela "Yo soy Betty, la fea" apareció en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales después de que uno de sus protagonistas rompiera el silencio al destapar que sufrió abuso durante su niñez y adolescencia.
Ante las declaraciones que dio el protagonista de la telenovela "Yo soy Betty, la fea", sus compañeros le brindaron todo su apoyo y le reconocieron su valentía por recordar uno de los episodios más fuertes en su vida.
Se trata de Julio César Herrera, conocido internacionalmente por su personaje de "Freddy" en la telenovela "Yo soy Betty, la fea", reveló que durante su infancia y adolescencia sufrió abuso sexual.
Durante un evento, el actor alzó la voz para concientizar sobre estos delitos que ocurren en su natal Colombia. En su intervención detalló que sufrió de abuso durante su niñez y su adolescencia.
"Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado de mi niñez, mi adolescencia", declaró.
Conmocionado, el protagonista de "Yo soy Betty, la fea" hizo un llamado para alzar la voz y concientizar sobre la realidad que vive Colombia.
Ante su testimonio, sus compañeros Lorna Cepeda (Patricia Fernández) y Jorge Enrique Abello (Don Armando) le brindaron su apoyo.
Julio César Herrera es un famoso actor y cine nacido en Colombia.
Consiguió gran parte de su fama como protagonista de la telenovela "Yo soy Betty, la fea" y "Betty, la fea: la historia continúa".
También ha colaborado en otros proyectos como "Cómplices", "Tiempo final" y "Sin senos sí hay paraíso".