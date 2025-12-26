Polache: entre los más creativos de la región según Forbes

El cantautor hondureño Polache suma un nuevo logro a su trayectoria: su inclusión en la prestigiosa lista “Los Más Creativos” de Forbes Centroamérica, un reconocimiento que destaca a los artistas que están transformando la escena cultural regional con propuestas auténticas, innovadoras y de impacto.
Aunque la revista no ha detallado públicamente todos los nombres seleccionados, su edición especial subraya la importancia de los creadores que impulsan la economía naranja y elevan la identidad centroamericana.
La economía naranja es el modelo económico que valora el talento, la creatividad y la propiedad intelectual para generar bienes y servicios culturales e intelectuales.
La publicación resalta que la creatividad se ha convertido en un motor económico y social para la región, y que figuras como Polache, con su estilo que fusiona humor, crítica social y ritmos hondureños, representan ese espíritu que conecta con el público y fortalece la cultura desde lo cotidiano.
Este reconocimiento coloca al artista entre referentes regionales que, según Forbes, están redefiniendo la manera en que Centroamérica se proyecta en música, arte y entretenimiento.
La lista celebra a quienes, con disciplina y autenticidad, logran que su obra trascienda fronteras y se convierta en parte del patrimonio cultural contemporáneo.
Para Polache, este tipo de distinciones no solo validan su aporte artístico, sino que también visibilizan el talento hondureño en un escenario donde la creatividad es clave para el desarrollo cultural y económico de la región.
Paul Robert Douglas Hughes-Hallett Ramos, conocido como Polache, es un cantautor hondureño nacido el 10 de febrero de 1977 en Tegucigalpa. Es conocido por su estilo de trova catracha, letras cotidianas, humor, identidad nacional y ritmos que mezclan lo autóctono con lo popular.
Saltó a la fama con temas como “Mira Honduras”, que se convirtió en un himno de orgullo nacional, y más tarde representó al país en el Festival de Viña del Mar 2014. Además de su faceta artística, Polache también fue futbolista, una parte de su historia que siempre menciona con orgullo.
Con una carrera marcada por la autenticidad, Polache sigue siendo una voz que conecta con la cultura, el barrio y la esencia hondureña.