15 películas imperdibles para ver en Año Nuevo y arrancar el 2026 con cine

Estas películas ofrecen un abanico de emociones y reflexiones para iniciar el 2026 con inspiración, risas y esperanza. Desde clásicos como El Padrino hasta joyas recientes como Everything Everywhere All at Once, cada título es una invitación a disfrutar del poder transformador del cine.
1. La La Land: Un musical vibrante sobre sueños, amor y sacrificios en Los Ángeles. Streaming: Disponible en Netflix y Amazon Prime Video.
2. Soul: Pixar explora el sentido de la vida y la pasión a través de un músico que busca su propósito. Streaming: Exclusiva en Disney+.
3. Forrest Gump: La vida extraordinaria de un hombre común que atraviesa décadas de historia estadounidense.Streaming: Disponible en Paramount+ y Netflix.
4. El Gran Hotel Budapest: Una comedia visualmente deslumbrante de Wes Anderson sobre amistad, arte y herencia. Streaming: Disponible en Star+ y Disney+.
5. Amélie: La mágica historia de una joven parisina que transforma la vida de quienes la rodean. Streaming: Disponible en Amazon Prime Video.
6. Cinema Paradiso: Un homenaje al cine y la nostalgia a través de la amistad entre un niño y un proyeccionista.Streaming: Disponible en MUBI y Amazon Prime Video.
7. Everything Everywhere All at Once: Una mezcla de acción, comedia y drama que explora el multiverso y la vida cotidiana. Streaming: Disponible en Prime Video.
8. El Padrino: La obra maestra de Coppola sobre la familia Corleone y el poder de la mafia.Streaming: Disponible en Paramount+.
9. Interstellar: Un épico viaje espacial que combina ciencia ficción y emociones humanas.Streaming: Disponible en HBO Max.
10. Parasite Una crítica social brillante sobre desigualdad y ambición en Corea del Sur. Streaming: Disponible en Netflix.
11. El lado bueno de las cosas Una historia de segundas oportunidades y amor entre dos personas con heridas emocionales. Streaming: Disponible en Star+.
12. Coco: Pixar celebra la cultura mexicana y la importancia de la familia. Streaming: Exclusiva en Disney+.
13. Inception (El origen): Un thriller de ciencia ficción que desafía la mente con sueños dentro de sueños. Streaming: Disponible en HBO Max.
14. El curioso caso de Benjamin Button: La vida de un hombre que nace viejo y rejuvenece con el tiempo, explorando el amor y la mortalidad.Streaming: Disponible en Netflix.
15. Encanto: Una colorida historia ambientada en Colombia sobre familia, magia y aceptación. Streaming: Exclusiva en Disney+.