¿Peleados? Corina García revela por qué ya no trabaja con Supremo

La comunicadora social hondureña Corina García volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras confirmar que ya no forma parte del equipo del popular tiktoker Supremo, con quien trabajó durante varios meses.
Corina ganó notoriedad pública hace algún tiempo atrás cuando se desempeñó como encargada de las redes sociales de HCH, etapa en la que se destacó por su dinamismo y creatividad.
En ese entonces, su salida del canal sorprendió a la audiencia luego de que anunciara que se marchaba por diferencias relacionadas con acuerdos laborales.
Tiempo después, Corina reapareció ante el público trabajando con Supremo, convirtiéndose en una figura cercana al creador de contenido y encargándose nuevamente del manejo digital que impulsó aún más su presencia en plataformas sociales.
Su participación dentro del equipo del tiktoker no solo fortaleció su perfil profesional, sino que generó una ola de apoyo y reconocimiento por parte de los seguidores de ambos.
Sin embargo, recientemente Corina García confirmó que ya no trabaja más con Supremo y decidió explicar las razones detrás de su renuncia.
Según relató, para continuar con sus funciones debía mudarse a La Ceiba, una condición que no estaba dispuesta a aceptar debido a que su vida está establecida en Tegucigalpa.
"No estoy con él porque a mí se me hace demasiado difícil vivir en La Ceiba, él reside en La Ceiba, yo tengo mi vida hecha aquí en Tegucigalpa, tengo 10 años viviendo por acá, entonces no puedo", dijo Corina.
"Tengo un hermano menor que depende de mí y para mí él es mi bebé", añadió.
La comunicadora resaltó que tiene un hermano menor al que considera “como un hijo” y del cual debe estar pendiente, por lo que un cambio de ciudad representaba un sacrificio personal que, asegura, no podía asumir.
Corina dejó claro que su decisión responde exclusivamente a cuestiones familiares y logísticas, desmintiendo los rumores que circulaban en redes sociales sobre un supuesto conflicto entre ella y Supremo.
Por ahora, todo apunta a que la separación laboral se dio en buenos términos, mientras la comunicadora se prepara para continuar su camino profesional desde la capital, donde mantiene sus proyectos y responsabilidades personales.