Nicholas Brendon: las adicciones y arrestos del actor de ‘Buffy’

Arrestos y problemas legales: A partir de 2014, el actor enfrentó una serie de arrestos en distintos estados de Estados Unidos. Entre los incidentes documentados figuran cargos por alteración del orden público, daños a la propiedad y violencia doméstica.Uno de los casos más mediáticos ocurrió en 2015, cuando fue arrestado en Florida tras protagonizar disturbios en un hotel. Ese mismo año, enfrentó otros incidentes similares, lo que evidenció un patrón de comportamiento vinculado a sus problemas de adicción.Posteriormente, también fue detenido en 2017 y 2021 en contextos relacionados con conflictos domésticos, lo que derivó en procesos judiciales y medidas legales en su contra.