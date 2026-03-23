Nicholas Brendon: las adicciones y arrestos del actor de ‘Buffy’

Brendon, cuyo nombre real es Nicholas Brendon Schultz, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la cultura pop de finales de los noventa gracias a su participación en la serie creada por Joss Whedon, Buffy, la cazavampiros (1997-2003). Su personaje, Xander, era uno de los pocos humanos del grupo protagonista, lo que le permitió conectar con una audiencia amplia.
Una carrera marcada por altibajos: Tras el final de Buffy, Brendon continuó trabajando en televisión y cine, con apariciones en series como Criminal Minds, donde interpretó a Kevin Lynch, así como en producciones independientes. Sin embargo, su trayectoria profesional comenzó a verse afectada por problemas personales que se hicieron públicos con el paso del tiempo.
Problemas de adicción y salud mental: El propio actor reconoció en diversas entrevistas su lucha contra el abuso de sustancias, incluyendo alcohol y medicamentos. También habló abiertamente sobre su diagnóstico de depresión, un factor que, según explicó, influyó en su comportamiento y en sus dificultades para mantener estabilidad personal y laboral.
Brendon ingresó en varias ocasiones a centros de rehabilitación, intentando superar sus adicciones. En declaraciones públicas, llegó a señalar que su proceso de recuperación ha sido “intermitente”, reflejando la complejidad de estas enfermedades.
Arrestos y problemas legales: A partir de 2014, el actor enfrentó una serie de arrestos en distintos estados de Estados Unidos. Entre los incidentes documentados figuran cargos por alteración del orden público, daños a la propiedad y violencia doméstica.Uno de los casos más mediáticos ocurrió en 2015, cuando fue arrestado en Florida tras protagonizar disturbios en un hotel. Ese mismo año, enfrentó otros incidentes similares, lo que evidenció un patrón de comportamiento vinculado a sus problemas de adicción.Posteriormente, también fue detenido en 2017 y 2021 en contextos relacionados con conflictos domésticos, lo que derivó en procesos judiciales y medidas legales en su contra.
Ese mismo año, enfrentó otros incidentes similares, lo que evidenció un patrón de comportamiento vinculado a sus problemas de adicción.Posteriormente, también fue detenido en 2017 y 2021 en contextos relacionados con conflictos domésticos, lo que derivó en procesos judiciales y medidas legales en su contra.
Intentos de recuperación: A pesar de los episodios legales, Brendon manifestó en repetidas ocasiones su intención de rehabilitarse. Participó en programas de tratamiento y utilizó sus redes sociales para hablar sobre su proceso, buscando generar conciencia sobre la salud mental y las adicciones.
El actor estadounidense Nicholas Brendon, conocido por interpretar a Xander Harris en la popular serie ‘Buffy cazavampiros’ (Buffy the Vampire Slayer), falleció a los 54 años.
Brendon murió mientras dormía por causas naturales el pasado viernes, 20 de marzo, de acuerdo con un comunicado difundido por su familia.“Era apasionado, sensible y tenía un impulso inagotable por crear —señalan sus familiares—.
“Era apasionado, sensible y tenía un impulso inagotable por crear —señalan sus familiares—. Quienes realmente lo conocían entendían que su arte era una de las expresiones más puras de quién era”.