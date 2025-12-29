Milagro Flores: "Antes de tener casa, yo quería ser mamá"

La popular presentadora de televisión en Honduras, Milagro Flores, ha vuelto a encender las redes sociales tras asegurar que "ya días fuera mamá".
La catracha se destapó mediante un en vivo, en el que platicaba con una aparente amiga sobre su intención de ser madre.
"Nos vamos a reunir, pero con los hijos de diferentes edades", expresó Milagro, en referencia a que en un futuro, sus amistades se reunirán cada una con sus hijos, aunque las edades sean bien distantes, ya que ella aún no tiene hijos.
"Yo sí quiero, ya días fuera mamá, pero no he encontrado la persona con quien", remató Flores, con lo cual confirma que aunque es vinculada sentimentalmente con Supremo, aún no hay intenciones serias.
Y es que ambos aún no aseguran ser pareja, ya que siguen en proceso de conocerse tras más de seis meses de compartir tiernos momentos.
"Antes de tener casa, antes de todo, yo quería ser mamá, pero no se dio", complementó la presentadora sobre su propósito de vida, que por diversas circunstancias no ha logrado.
Y es que Milagro ha conseguido muchos éxitos por su carisma, humildad y arduo trabajo en el canal HCH, además de comprar carro, casa y viajar por una gran cantidad de lugares; sin embargo, el amor ha sido su talón de Aquiles.
Flores dejó algo en claro, quiere ser mamá, pero "con la persona indicada", lo cual parece que aún no ha llegado, según sus palabras y el tono melancólico con el cual lo manifestó.
"Si Supremo no es el indicado, déjelo y busque otro. No hay que engañarse uno mismo"; "Es que Supremo ni le ha dicho si ella quiere ser su novia"; "Pobre Supremo, solo lo está usando", "Entonces Supremo no es porque dizque está con él, pero dice que no lo ha encontrado", fueron algunos de los comentarios expresados por los usuarios en la publicación.