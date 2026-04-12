Luísa Sonza, la estrella brasileña en Coachella: “No puedo creerlo”

Además, tiene colaboraciones con artistas hispanos como Sebastián Yatra o Young Miko, que refuerzan su interés en que su arte conecte con un público diverso. "(En Coachella) Voy a cantar muchos temas que tienen letra en español, las colaboraciones que hice el año pasado y las del nuevo álbum. Habrá muy mucho pop, mucha mezcla brasileña y de culturas", dijo en una entrevista previa.