Horóscopo de hoy, 25 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Últimamente has conseguido lo que querías y te sentirás orgulloso de ti mismo, ¿Por qué no hacer gala de ello, siempre sin llegar a ofender a los demás?. Hoy te darás ese pequeño lujo. Buen momento para prestar atención a tu cuerpo y al cuidado de tu imagen.