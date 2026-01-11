  1. Inicio
Globos de Oro 2026: Así lucen los famosos en la alfombra roja

La gala de cine de celebra esta noche en el Hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles, California.

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 17:00 -
  • Redacción web
La 83.ª edición de los Globos de Oro regresa al Beverly Hilton este domingo 11 de enero. Nikki Glaser para presentar los Globos de Oro y también hacerle bromas a las celebridades. En esta edición te mostramos quiénes son los primeros famosos en arribar a la alfombra roja.

 Fotos: Los Ángeles Time.
La cantante islandesa Laufey.
La cantante tailandesa Lisa.
La actriz estadounidense Alicia Silverstone.
La actriz Priyanka Chopra y su esposo, el cantante Nick Jonas.
La actriz Justine Lupe.
La comediante y actriz, Mary Beth Barone.
El rapero Snoop Dog.
La actriz de "A él no le gustas tanto", Ginnifer Goodwin.
