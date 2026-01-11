Globos de Oro 2026: Así lucen los famosos en la alfombra roja

La 83.ª edición de los Globos de Oro regresa al Beverly Hilton este domingo 11 de enero. Nikki Glaser para presentar los Globos de Oro y también hacerle bromas a las celebridades. En esta edición te mostramos quiénes son los primeros famosos en arribar a la alfombra roja.
La cantante islandesa Laufey.
La cantante tailandesa Lisa.
La actriz estadounidense Alicia Silverstone.
La actriz Priyanka Chopra y su esposo, el cantante Nick Jonas.
La actriz Justine Lupe.
La comediante y actriz, Mary Beth Barone.
El rapero Snoop Dog.
La actriz de "A él no le gustas tanto", Ginnifer Goodwin.