FOTOS: Elizabeth Gutiérrez se divierte en Colombia con sus amigas

Actualmente, la actriz Elizabeth Gutiérrez se encuentra en Colombia grabando la nueva temporada de la exitosa saga de Telemundo "Sin senos sí hay paraíso", cuyo icónico universo regresará próximamente a la pantalla chica.
Y durante su estadía en este país. Elizabeth ha compartido varios videos y fotos junto a sus amigas así como a sus hijos, Christopher Alexander y Kailey Alexandra.
En las imágenes se ve a una Elizabeth Gutiérrez muy feliz y radiante, disfrutando cada día en Colombia.
Durante su tiempo libre, la artista de 46 años también ha aprovechado para hacer turismo y realizar algunas compras.
También se le ha visto compartiendo con su amiga y colega, la actriz mexicana Giovanna Romo.
En sus stories de Instagram, Elizabeth compartió esta selfie con la canción "Mi historia entre tus dedos", del artista italiano Gianluca Grignani.
En sus historias de Instagram ha compartido varias fotos y videos de sus diferentes viajes dentro de Colombia, demostrando así que está viviendo una aventura inolvidable en aquel país del Sur.
Y por supuesto no pueden faltar las selfies en las que siempre derrocha belleza y elegancia.
En su perfil de Instagram también ha compartido varias postales de la hermosa naturaleza en Colombia.
Elizabeth Gutiérrez ha pasado página a su extinta relación con el actor William Levy, padre de sus hijos. Y es que la pareja se separó hace un par de años luego de estar dos décadas juntos. Actualmente el artista cubano presume su relación con una joven enfermera llamada Jenifer Camacho.