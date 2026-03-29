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FOTOS: Elizabeth Gutiérrez se divierte en Colombia con sus amigas

Mientras William Levy presume a su nuevo amor, la actriz Elizabeth Gutiérrez comparte bonitos momentos con sus hijos y sus amigas.

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 15:11 -
  • Redacción web
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Actualmente, la actriz Elizabeth Gutiérrez se encuentra en Colombia grabando la nueva temporada de la exitosa saga de Telemundo "Sin senos sí hay paraíso", cuyo icónico universo regresará próximamente a la pantalla chica.
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Y durante su estadía en este país. Elizabeth ha compartido varios videos y fotos junto a sus amigas así como a sus hijos, Christopher Alexander y Kailey Alexandra.
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En las imágenes se ve a una Elizabeth Gutiérrez muy feliz y radiante, disfrutando cada día en Colombia.

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Durante su tiempo libre, la artista de 46 años también ha aprovechado para hacer turismo y realizar algunas compras.
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También se le ha visto compartiendo con su amiga y colega, la actriz mexicana Giovanna Romo.
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En sus stories de Instagram, Elizabeth compartió esta selfie con la canción "Mi historia entre tus dedos", del artista italiano Gianluca Grignani.

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En sus historias de Instagram ha compartido varias fotos y videos de sus diferentes viajes dentro de Colombia, demostrando así que está viviendo una aventura inolvidable en aquel país del Sur.
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Y por supuesto no pueden faltar las selfies en las que siempre derrocha belleza y elegancia.
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En su perfil de Instagram también ha compartido varias postales de la hermosa naturaleza en Colombia.
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Elizabeth Gutiérrez ha pasado página a su extinta relación con el actor William Levy, padre de sus hijos. Y es que la pareja se separó hace un par de años luego de estar dos décadas juntos. Actualmente el artista cubano presume su relación con una joven enfermera llamada Jenifer Camacho.
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