Famosos venezolanos celebran la captura de Maduro

La noticia sobre la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela desencadenó una ola de reacciones en redes sociales, sobre todo entre figuras del espectáculo nacidas o nacionalizadas de ese país.”Diversos , actores y personalidades públicas utilizaron sus plataformas para compartir mensajes de apoyo, esperanza y llamado a la paz, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el operativo que puso fin al régimen dictatorial de Maduro durante la madrugada del 3 de enero.