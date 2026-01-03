Famosos venezolanos celebran la captura de Maduro

La noticia sobre la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela desencadenó una ola de reacciones en redes sociales, sobre todo entre figuras del espectáculo nacidas o nacionalizadas de ese país.”Diversos , actores y personalidades públicas utilizaron sus plataformas para compartir mensajes de apoyo, esperanza y llamado a la paz, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el operativo que puso fin al régimen dictatorial de Maduro durante la madrugada del 3 de enero.
El cantante Ricardo Montaner fue uno de los primeros en pronunciarse: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amén. Venezuela libre", escribió el cantautor en Instagram.
La actriz Gaby Spanic recurrió a sus redes sociales para recordar una profecía: “Fue dicha su palabra en agosto 2024, todo sea para tu honra y gloria Señor. Dios con nosotros siempre”.
La actriz y cantante Marjorie de Sousa compartió: “Dios te pido por mi gente buena, cúbrelos, arriba mi Venezuela. Dios es grande, Venezuela libre, un día llega un 3 de enero... todos a cuidarse. Nos vemos pronto en Caracas”.
El cantante Danny Ocean optó por publicar la bandera de Venezuela en sus historias de Instagram.
El artista también compartió un comunicado emotido por María Corina Machado en el que habla sobre la libertad para Venezuela.
La presentadora Carolina Sandoval, conocida como "La Venenosa", subió un video en el que, al borde de las lágrimas, exclamó: “Bravo pueblo que el yugo lanzó... júrame que esta vaina no es mentira, arriba Venezuela libre. Esto es verdad, esto está pasando, ay Dios mío, ay Dios mío”.
Alicia Machado, ex Miss Universo, resumió su sentir con un mensaje breve: “Venezuela libre”.
La exreina de belleza también compartió un video en el que aparece bailando y celebrando la libertad de su país. "Viva Venezuela. Mi patria querida! El Gran Principio Del Fin !“Dios con nosotros quien contra".
La actriz y presentadora Gaby Espino también se pronunció en redes: "Venezolanos, llegó la hora de la libertad", escribió la bella artista en su cuenta de Instagram.
La actriz María Gabriela de Faría se sumó a las muestras de alegría por la noticia de la captura de Maduro.