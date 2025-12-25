Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad

Las celebridades hondureñas ya encendieron el espíritu navideño en redes sociales, compartiendo imágenes que mezclan elegancia, tradición y momentos íntimos en familia. Desde decoraciones cuidadosamente producidas hasta escenas espontáneas que capturan la esencia de estas fechas, los famosos han convertido sus perfiles en una ventana festiva que celebra la unión, la gratitud y el orgullo por nuestras raíces.
Shin Fujiyama vive una Navidad inolvidable al estrenarse como padre junto a su esposa.
La presentadora Milagro Flores y el influener Supremo pasaron su primera Navidad juntos, él se trasladó a Tegucigalpa donde vistieron en pijamas e intercambiaron regalos.
La cantante Alexa Ferrari junto a su hijo.
La periodista y presentadora Carolina Lanza junto a su hijo.
La influencer y tiktoker hondureña Roxana "Roxy" Somoza junto a su pareja e hijo.
El mejor regalo de Rely Maradiaga es estar rodeado del amor de su esposa y sus dos hijos.
La creadora de contenido, modelo y presentadora de televisión, Malena Maradiaga
La expresentadora de televisión, Stefany Galeano junto a su hijo menor.
El creador de contenido, Rolando García.
El creador de contenido e influencer Cristian Betanco, conocido simplemente como Betanco.
Rosel Archaga y su novia Meyli.
El presentador Cesar Enamorado.
El presentador de televisión, Jeffry Rodriguez.