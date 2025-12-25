  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad

En sus redes sociales, las celebridades catrachas, compartieron imágenes llenas de calidez, tradición y brillo festivo.

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 11:51 -
  • Redacción web
Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad
1 de 15

Las celebridades hondureñas ya encendieron el espíritu navideño en redes sociales, compartiendo imágenes que mezclan elegancia, tradición y momentos íntimos en familia. Desde decoraciones cuidadosamente producidas hasta escenas espontáneas que capturan la esencia de estas fechas, los famosos han convertido sus perfiles en una ventana festiva que celebra la unión, la gratitud y el orgullo por nuestras raíces.

 Fotos: Redes Sociales
Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad
2 de 15

Shin Fujiyama vive una Navidad inolvidable al estrenarse como padre junto a su esposa.

 Foto: Redes Sociales
Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad
3 de 15

La presentadora Milagro Flores y el influener Supremo pasaron su primera Navidad juntos, él se trasladó a Tegucigalpa donde vistieron en pijamas e intercambiaron regalos.

 Foto: Redes Sociales
Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad
4 de 15

La cantante Alexa Ferrari junto a su hijo.

 Foto: Redes Sociales
Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad
5 de 15

La periodista y presentadora Carolina Lanza junto a su hijo.

 Foto: Redes Sociales
Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad
6 de 15

La influencer y tiktoker hondureña Roxana "Roxy" Somoza junto a su pareja e hijo.

 Foto: Redes Sociales
Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad
7 de 15

El mejor regalo de Rely Maradiaga es estar rodeado del amor de su esposa y sus dos hijos.

 Foto: Redes Sociales
Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad
8 de 15

La creadora de contenido, modelo y presentadora de televisión, Malena Maradiaga

 Foto: Redes Sociales
Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad
9 de 15
Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad
10 de 15

La expresentadora de televisión, Stefany Galeano junto a su hijo menor.

 Foto: Redes Sociales
Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad
11 de 15

El creador de contenido, Rolando García.

Foto: Redes Sociales
Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad
12 de 15

El creador de contenido e influencer Cristian Betanco, conocido simplemente como Betanco.

 Foto: Redes Sociales
Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad
13 de 15

Rosel Archaga y su novia Meyli.

 Foto: Redes Sociales
Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad
14 de 15

El presentador Cesar Enamorado.

 Foto: Redes Sociales
Famosos hondureños dan la bienvenida a la Navidad
15 de 15

El presentador de televisión, Jeffry Rodriguez.

 Foto: Redes Sociales
Cargar más fotos