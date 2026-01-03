Evangeline Lilly revela daño cerebral tras sufrir un accidente

Nicole Evangeline Lilly nació en Alberta, Canadá, en 1979. Tras estudiar en la Universidad de Columbia Británica, comenzó a trabajar en pequeños papeles televisivos y cinematográficos a principios de los 2000. Su gran oportunidad llegó en 2004 cuando fue elegida para interpretar a Kate Austen en la serie Lost, un papel que la catapultó a la fama internacional y le otorgó reconocimiento como una de las protagonistas más carismáticas de la televisión.