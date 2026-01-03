Evangeline Lilly revela daño cerebral tras sufrir un accidente

La actriz Evangeline Lilly, reconocida por sus papeles en la saga Ant-Man del universo Marvel y en la serie Lost, reveló que vive con daño cerebral como consecuencia de un accidente sufrido a comienzos de este año.
La intérprete explicó que padeció una lesión cerebral traumática luego de desmayarse y caer de frente contra una roca. En un primer momento, el incidente fue tratado como una conmoción cerebral; sin embargo, estudios médicos posteriores indicaron que las secuelas serían más graves de lo previsto.
En un video publicado en su cuenta de Instagram al inicio de 2026, Lilly compartió una actualización sobre su estado de salud.“Ya es tarde, el 1 de enero, el primer día de 2026, y comienzo este nuevo año —el año del caballo— con malas noticias sobre mi conmoción cerebral. Los resultados de las tomografías mostraron que mi cerebro está funcionando a una capacidad reducida”, expresó.
La actriz agregó: “Entonces, tengo daño cerebral debido a la lesión cerebral traumática y posiblemente a otros factores involucrados”.
A sus 46 años, Lilly reconoció que el proceso de recuperación exigirá un compromiso médico constante. “Ahora, mi trabajo es llegar al fondo del asunto con los médicos y luego embarcarme en el arduo trabajo para solucionarlo”, afirmó. “No lo espero con ansias porque siento que el trabajo duro es todo lo que hago”.
Pese al diagnóstico, la actriz señaló que la lesión la ha obligado a reducir su ritmo de vida. “Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad”, explicó.
Lilly concluyó su mensaje con una reflexión de gratitud: “Me siento sumamente agradecida y bendecida por poder jugar un día más, un año más en este hermoso planeta viviente”. Aun así, reconoció que el proceso de recuperación será una “batalla cuesta arriba”.
Nicole Evangeline Lilly nació en Alberta, Canadá, en 1979. Tras estudiar en la Universidad de Columbia Británica, comenzó a trabajar en pequeños papeles televisivos y cinematográficos a principios de los 2000. Su gran oportunidad llegó en 2004 cuando fue elegida para interpretar a Kate Austen en la serie Lost, un papel que la catapultó a la fama internacional y le otorgó reconocimiento como una de las protagonistas más carismáticas de la televisión.
La serie Lost se convirtió en un fenómeno cultural y Lilly fue pieza clave durante sus seis temporadas (2004-2010). Su interpretación de Kate, una mujer con un pasado complejo y lleno de secretos, le valió elogios de la crítica y varias nominaciones a premios, incluyendo un Golden Globe. Este papel consolidó su imagen como actriz versátil y capaz de sostener un personaje central en una producción de gran alcance.
Tras el final de Lost, Lilly dio el salto al cine con proyectos de alto perfil. En 2013 se unió a la saga de El Hobbit dirigida por Peter Jackson, interpretando a Tauriel en La desolación de Smaug y en La batalla de los cinco ejércitos. Aunque su personaje no existía en los libros originales de Tolkien, Lilly logró darle fuerza y protagonismo, convirtiéndose en una figura destacada dentro de la trilogía.
En 2015 Lilly se integró al Universo Cinematográfico de Marvel como Hope van Dyne / The Wasp en Ant-Man. Su papel creció en importancia en Ant-Man and the Wasp (2018) y en Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023), donde se convirtió en una de las heroínas principales del universo Marvel. Estos proyectos le dieron visibilidad global y la consolidaron como actriz de franquicias taquilleras
A lo largo de su carrera, Evangeline Lilly ha acumulado 7 premios y más de 40 nominaciones en distintas ceremonias, incluyendo los Screen Actors Guild Awards y Teen Choice Awards. Además de su trabajo como actriz, también ha incursionado en la escritura, publicando libros infantiles.