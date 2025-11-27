Ariela Cáceres desmiente a Elsa Oseguera y niega estar "súper operada"

Elsa Oseguera ha protagonizado un video con Ariela Cáceres, donde la polémica creadora de contenido le dijo que era "súper operada".
"Siempre Ariela con su cuerpazo súper operado porque no es natural, es operado", le dijo inicialmente Elsa, con un tono irónico.
Oseguera complementó diciendo que "le ha durado mucho la cirugía, creo que es a la única mujer que conozco que le ha durado".
Ante ello, Cáceres posó para el video luciendo su cuerpo, lo cual causó miles de comentarios. "Me ha durado", reafirmó Ariela.
Posteriormente, Ariela sale contando dinero, lo cual Elsa no desaprovechó para decirle que "ese dinero era para su próxima operación".
"Plásticas nunca implásticas, aunque no le guste a ciertas personas admitirlo", continuó diciendo la reconocida creadora digital, mientras Ariela dijo que ella no tenía problema con ese tipo de comentarios.
Cáceres hizo énfasis en que sus "bubis" son naturales y que sí se operó los glúteos, con lo cual ella no es "súper operada".
"De que salimos más tuneadas, más tuneadas salimos", exclamó Ariela, creando expectativas sobre si se hará más cirugías estéticas.
Ambas también fueron consultadas sobre cuántas cirugías tienen en total, y Cáceres dijo que tres: lipotransferencia, en la nariz y el abdomen; mientras Elsa no contestó, pero en una entrevista previa con el periodista Dennis Andino afirmó que son más de diez, entre ellas, cuatro de gluteos.
Ambas presentadoras parecen compartir ahora una buena relación, luego de que en el pasado tuvieran altercados en programas en vivo, donde el ambiente se avistaba muy incómodo.