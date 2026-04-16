Actriz de "American Pie" se une a página de contenido para adultos

La actriz estadounidense Shannon Elizabeth anunció el pasado miércoles que se unió a OnlyFans, y Page Six supo en exclusiva que el anuncio se produce poco después de que solicitara discretamente el divorcio de su esposo, Simon Borchert.
"El divorcio es reciente. Está soltera y mañana por la mañana lanza su OnlyFans", declaró una fuente en exclusiva a Page Six. Una fuente reveló al medio que ella presentó oficialmente los documentos el martes.
Aunque la actriz de "American Pie", de 52 años, no ha anunciado públicamente su separación, pareció insinuarla en una publicación de Facebook el miércoles, donde reflexionaba sobre los nuevos comienzos en la vida.
"Hay algo en el océano que lo reinicia todo: calma el ruido, suaviza las asperezas y te devuelve a lo que realmente importa. Agradecida por estos momentos de tranquilidad, las huellas de arena y el amor incondicional", escribió.
Elizabeth reveló que se une a la plataforma de suscripción para tomar el control de su propia historia. “He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otros controlaban la narrativa y el rumbo de mi carrera. Este nuevo capítulo se trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sensual que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”, declaró Elizabeth a People.
En una declaración aparte a Page Six, Elizabeth compartió que espera con ilusión interactuar más con sus fans a través de la plataforma. “Reconectar con mis fans a través de mis apariciones me ha recordado lo mucho que ha significado su apoyo para mí a lo largo de mi carrera, y cuánto he echado de menos esa energía”, afirmó.
“OnlyFans me da la oportunidad de ofrecer algo más: una mirada detrás de cámaras, sin filtros, a mi vida y una conexión genuina que ninguna otra plataforma permite”.
Continuó: “Aquí también compartiré contenido exclusivo que no encontrarán en ningún otro lugar. No es contenido para ver desde la distancia. Es para quienes siempre me han apoyado, y quiero que lo sientan”.
La actriz de “Scary Movie” añadió que “sigue viviendo en Sudáfrica” y que continúa con su labor benéfica a través de su fundación homónima, la cual “sigue siendo muy importante para mí”.
“Pero este me parece el momento perfecto para abrir mi mundo a los fans que me han acompañado durante todo este camino. Estoy muy emocionada”, concluyó.
Andy Bachman, CEO de Creators Inc., agregó: “Shannon siempre ha disfrutado conectando con sus fans y agradeciéndoles, y esto le permite hacerlo de una manera más directa y significativa que nunca. Es un modelo poderoso, y ahora mismo, no hay nada más efectivo para facilitar esa conexión que OnlyFans”.
Elizabeth contrajo matrimonio con el especialista en conservación sudafricano Borchert en 2021. La pareja se conoció en 2015. Aunque no han compartido muchos detalles de su relación públicamente, Elizabeth y Borchert colaboraron en su fundación y también presentaron juntos un podcast, "El arte de la conservación".